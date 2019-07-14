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أرامكو تعلن زيادة أسعار البنزين في السعودية.. تعرف على الاسعار الجديدة

كتب إحسان عادلفي آخر تحديث
أرامكو تعلن زيادة أسعار البنزين في السعودية.. تعرف على الاسعار الجديدة
أعلنت شركة ارامكو السعودية الأحد الموافق ١٤ يوليو ٢٠١٩ أنها قامت بتحديث أسعار البنزين الحالية للعام الجاري وسوف يتم تطبيق الأسعار الجديدة أو المحدثة بدءا من ١٤ يوليو ٢٠١٩ ، وسوف يتم تطبيق الأسعار الجديدة على نوعين فقط من البنزين هما بنزين 91 ،بنزين 95 وهذا اعتمادا علي ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

  أسعار البنزين الجديدة : 

وقد أوضحت شركة ارامكوا أن أسعار البنزين بعد الزيادة سوف تكون على النحو التالي:
وكان يبلغ بنزين ٩٥ في الربع السابق أي من أبريل وحتى يونيو ٢٠١٩ للتر البنزين 2.10 ريال سعودي بينما بلغ في الربع الحالي أي من يوليو وحتى سبتمبر ٢٠١٩ للتر البنزين 2.18 ريال سعودي.
وقد جاء هذا التعديل بناءا وفقا لإجراءات حوكمة أسعار منتجات المياه المعدنية والطاقة، ويذكر أن أسعار البنزين قابله للتغير سواء هذا التغير بالارتفاع أو بالانخفاض ويتوقف  هذا على أسعار التصدير من السعودية إلي الأسواق العالمية.

ردود أفعال السعوديين على زيادة أسعار البنزين:

أثار قيام الحكومة السعودية بزيادة أسعار البنزين على سخرية المواطنين السعودين على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث قال احدهم “أريد اعرف طريقة عمل البنزين في البيت”.. الخ .

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عن الكاتب

إحسان عادل

مدونة مصرية حاصلة علي بكالريوس تجارة جامعة الاسكندرية عام 2008 اعمل محاسبة ولدت في 23/2/1985 من هواياتي القراءة والكتابة والسفر والرياضة اقيم بمحافظة الاسكندرية

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