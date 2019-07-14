أرامكو تعلن زيادة أسعار البنزين في السعودية.. تعرف على الاسعار الجديدة

أعلنت شركة ارامكو السعودية الأحد الموافق ١٤ يوليو ٢٠١٩ أنها قامت بتحديث أسعار البنزين الحالية للعام الجاري وسوف يتم تطبيق الأسعار الجديدة أو المحدثة بدءا من ١٤ يوليو ٢٠١٩ ، وسوف يتم تطبيق الأسعار الجديدة على نوعين فقط من البنزين هما بنزين 91 ،بنزين 95 وهذا اعتمادا علي ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

أسعار البنزين الجديدة :

وقد أوضحت شركة ارامكوا أن أسعار البنزين بعد الزيادة سوف تكون على النحو التالي: