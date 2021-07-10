أرامكو تعلن منذ قليل أسعار البنزين الجديدة عن شهر يوليو 2021

بواسطة إسلام عوض
أرامكو تعلن منذ قليل أسعار البنزين الجديدة يوليو 2021 أرامكو تعلن منذ قليل أسعار البنزين الجديدة يوليو 2021

أعلنت شركة أرامكو منذ قليل عن أسعار البنزين الجديدة والتي سوف يتم العمل بها خلال شهر يوليو الجاري والـ10 أيام الأوائل من شهر أغسطس القادم، حيث يتم مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثين يوم، ويتم الإعلان عن الأسعار الجديدة بشكل دوري للمواطنين.

1 أرامكو تعلن منذ قليل أسعار البنزين الجديدة يوليو 2021
2 أسعار البنزين اليوم
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أرامكو تعلن منذ قليل أسعار البنزين الجديدة يوليو 2021

وتكون المراجعة الشهرية لأسعار البنزين في يوم 10 من كل شهر، ويتم تحديد الأسعار وفق الأسعار العالمية المتبعة، فيرتفع سعر البنزين في المملكة العربية السعودية مع ارتفاع الأسعار العالمية، وينخفض أيضاً حين انخفاضها، ويستقر حينما يوجد استقرار في السعر العالمي.

ووفق شركة أرامكو فقد جاءت أسعار البنزين الجديدة يوليو 2021 وفق ما يلي.

أسعار البنزين اليوم

  • بنزين 91 سيكون سعر اللتر بداية من الأحد 11 يوليو 2.18 ريال سعودي.
  • بنزين 95 سجل سعر 2.33 ريال للتر الواحد.
  • سعر الديزل بداية من 11 يوليو 0.52 ريال.
  • سعر الكيروسين 0.70 ريال.
  • غاز البترول المسال 0.75 ريال.

وتقوم شركة أرامكو السعودية العالمية بتحديث الأسعار بشكل منتظم في اليوم العاشر من كل شهر، ويمكنكم متابعة الأسعار أول بأول من خلال هذا الرابط.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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