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أرامكو تُعلن أسعار البنزين الجديدة بدايةً من الجمعة 11 يونيو خلال ساعات وتوقعات الأسعار

بواسطة إسلام عوض
أسعار البنزين الجديدة أسعار البنزين الجديدة

تقوم شركة أرامكو بالإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في مساء اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم العمل رسمياً بتك الأسعار خلال اليوم التالي وهو اليوم الـ11 من كل شهر، وذلك في إطار خطة الدولة لما يسمى بالتسعير التلقائي ومراجعة الأسعار كل شهر،

أسعار البنزين الجديدة بدايةً من الجمعة 11 يونيو

أسعار النزين
أسعار البنزين الجديدة

والهدف من آلية التسعير التلقائي للوقود هو لكي تتماشى الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية، حتى لا تتحمل الدولة وخزانتها العامة مزيداً من الأعباء الإقتصادية، خاصة وأن المملكة العربية السعودية تشن حرباً في اليمن على جماعة الحوثي المصنفة في  المملكة بالإرهابية، ومساندة الحكومة الشرعية هناك، ولا شك أن تكلفة أي حرب يكون لها مردود  اقتصادي كبير على أي اقتصاد مهما كان قوياً.

ويمكنكم معرفة أسعار البنزين الجديدة عن يونيو 2021 من خلال متابعة الموقع الرسمي لشركة أرامكو، والتي تنشر تحديثاً للأسعار فور اتخاذ القرار بذلك، كما نقوم نحن بتحديث الأسعار الجديدة للوقود فور الإعلان الرسمي عنها، وسوف تجدونها في هذه الصفحة.

وهناك توقعات تشير إلى إقرار زيادة جديدة على سعر البنزين اليوم وبدايةً من 11 يونيو، نظراً للتغيرات في أسعار النفط العالمية، وكان سعر البنزين والديزل والكيروسين خلال الثلاثين يوم الماضية على النحو التالي.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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