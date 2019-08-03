أسعار الأضاحي في السعودية 2019 / سعر الهدي لموسم الحج 1440

ننشر أسعار الأضاحي في السعودية 2019 وكذلك سعر الهدي لموسم الحج 1440 لحجاج بيت الله الحرام هذا العام حيث لم تعد سوى أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2019 وشعائر الحج الأعظم لهذا العام 1440، مما جعل الكثيرون يودون معرفة أسعار الأضحية في السعودية 1440 لإمكانية الذبح وكذلك أسعار الهدي للحجاج والذي من الضروري الإلتزام به كركن من أركان الحج، ونطلعكم على كافة أسعار النعيمي والأغنام النجدي والاسترالي والمحل والكثير من الأنواع التي يعتاد أهل المملكة العربية السعودية والمقيمين بها على ذبحها في كل عام في عيد الأضحى المبارك.

أسعار الأضاحي في السعودية 2019

ارتفعت أسعار الأضاحي في الأيام الأخيرة قبل بدء شهر ذي الحجة بنسبة 70 في المائة وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار الخرفان النعيمي والنجدي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع انخفاض الأسعار مرة أخرى مع ثاني أيام العيد، حيث يكون الإقبال على شراء أضحية العيد قد قل عما سبق، وفيما يلي تفصيلاً يخص أسعار الأضحية 2019 لأنواع مختلفة من الخرفان:

سعر الخروف النعيمي 2019

يتراوح سعر الخروف النعيمي الكامل بوزن كبير يقارب 60 كيلو جرام حوالي 1700 إلى 1800 ريال سعودي.

قد يقل السعر في ثاني وثالث أيام العيد حتى يصل 1400.

سعر الخروف النجدي 2019

السعر الخروف الكامل بوزن 60 كيلو جراماً قد يصل إلى 1600 أو 1700 ريالاً سعودياً.

قد ينخفض السعر في خلال أيام العيد ليصل إلى 1200 ريال.

سعر الخروف الرفيدي

يبدأ سعر الخروف الرفيدي الكامل من 500 ريالاً سعودياً وحتى 1000 ريال حسب الوزن.

خروف رفيدي كامل وزن حوالي 10 إلى 12 كيلو من اللحم الصافي بمبلغ حوالي 500 ريال في مراكز التسوق أو الهايبر ماركت.

سعر الخروف السواكني

يبلغ متوسط سعر الخروف السواكني حوالي 600 إلى 700 ريالاً سعودياً.

سعر الهدي لموسم الحج 1440

وقد أعلنت الهيئات المختصة بهدي الحجاج في المملكة العربية السعودية أن سعر الهدي لموسم الحج 1440 لحجاج بيت الله الحرام يقدر بمبلغ 490 ريالاً سعوديا لكل حاج من الحجاج لهذا العام ويعد الهدي أو الذبح هو أحد أركان الحج وهو يختلف عن الأضحية ويقوم كل حاج بدفع مبلغ مالي لذبح الهدي.