أسعار الباقات المتاحة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

يزداد البحث في هذه الأثناء عن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 ، حيث تتيج تلك البوابة الإلكتروني التي اعلنت عنها وزارة الحج والعمرة في دولة المملكة العربية السعودية التسجيل في موسم الحج 1440 لكافة المواطنين والمقيمين في دولة المملكة ، وقد قامت الوزارة بعمل العديد من التطوير على البوابة الإلكترونية للمسار الإلكتروني وذلك من أجل عملية التسهيل والتيسير على المواطنين ، وقد أكدت الوزارة على أنها قامت بتطوير السيرفر التابع للبوابة ، وذلك نظراً للضغط الكبير الذي قد يواجهه الموقع في الساعات الأولى من إتاحة التسجيل .

موعد التسجيل في المسار لحجاج الداخل

أعلن محمد القرشي عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل في دولة المملكة كافة الراغبين في التسجيل إلى إتمام إجراءات حجوازتهم من خلال الموقع الإلكتروني في وقت مبكر ، وذلك بسبب الإقبال الكبير ، وقد لفت أنه سوف يكون هناك إقبال كبير على التسجيل في الحج المخفض والميسر وذلك في بداية التسجيل ، وقد أكد على أنه يجب الإلتزام بمواعيد التسجيل ، وتوقع أنه سوف يدخل حوالى مليون زائر إلى بوابة المسار الإلكتروني خلال الأيام الأولى للتسجيل ،ويمكنك التسجيل من هــنــا

تعرف على اسعار الباقات في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

كشف وزارة الحج والعمرة في دولة المملكة العربية عن أسعار الباقات في المسار لحجاج الداخل ، وقد اتاحت العديد من الباقات للمواطنين وبأسعار متوافتة لكي تناسب الغني والفقير ، ونبين لكم من خلال هذه الفترة كافة أسعار الباقات وهي كالتالي :-