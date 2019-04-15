أسعار البنزين ... أسعار البنزين في السعودية بعد الزيادة

تعتبر أسعار البنزين من اهم الأخبار التي يهتم بها جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية وقد أعلنت شركة ارامكو السعودية رفع أسعار البنزين اعتبار من يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على الأسعار الجديدة للبنزين والتي تم نشرها عبر وكالة الأنباء السعودية “واس” لكل من بنزين 91 وبنزين 95.

زيادة أسعار البنزين :

وسوف نعرض لك عزيزي القارئ أسعار البنزين المحدثة بعد الزيادة في المملكة العربية السعودية بها والتي تم التعامل معها ابتداء من الأمس وهي كالتالي :

نعرض على حضراتكم أسعار البنزين المحدثة بالمملكة العربية السعودية للتعامل بها ابتداءا من اليوم الأحد وهي كالتالي:

حيث بلغ بنزين 91 ب 1.44 ريال لكل لتر بنزين

وقد بلغ بنزين 95 ب 2.10 ريال لكل لتر بنزين وذلك خلال الربع الحالي إبريل – يونيو 2019

وقد أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) وذلك عبر الانفوجرافيك التالي

أسعار البنزين بالسعودية

وقد قامت شركة ارامكو برفع أسعار البنزين عن السابق حيث كانت تقدر سابقا ب1.37 ريال سعر لتر بنزين 91 ، ويقدر بنزين 95 بمبلغ 2.02 وذلك خلال الأشهر السابقة من شهر يناير إلي مارس 2019

ويذكر أن شركة ارامكو قد لجأت لرفع أسعار البنزين مشيرة إلي أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغير سواء بالارتفاع أو بالانخفاض وذلك وفقا للتغيرات الخاصة في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية للأسواق العالمية.

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