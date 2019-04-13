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أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة للربع الثاني 2019 .. تعرف الأسعار الجديدة  

كتب سمير زيادة آخر تحديث

أرامكو السعودية تعلن عن مراجعة أسعار البنزين للربع الثاني 2019، وقد أعلنت عن أسعار البنزين الجديدة المحدّثة، والتي سوف تبدأ بتطبيقها بداية من يوم الرابع عشر من أبريل 2019 الجاري ، وأفادت بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير لجهة الارتفاع او الانخفاض حسب تغيرات أسعار التصدير من المملكة إلى السوق العالمية.

أسعار البنزين الجديدة للربع الثاني 2019

ووفقا لإعلان أرامكو السعودية سوف تكون أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 14 أبريل 2019م ستكون كما يلي :

  • بنزين 91 : بسعر 1.44 ريال لكل لتر.
  • بنزين 95 : بسعر 2.10 ريال لكل لتر.

    أسعار البنزين الجديدة 2019 للربع الثاني
    أسعار البنزين الجديدة 2019

واوضحت ارامكو أن هذه الاسعار سوف تكون للربع الثاني أبريل – يونيو 2019 م

ويجدر الذكر أن أسعار الربع السابق خلال شهري يناير ـ مارس 2019م كانت وفقا لما يلي :

  • بنزين 91 : بسعر 1.37 ريال لكل لتر.
  • بنزين 95 :بسعر 2.02 ريال لكل لتر.

وكانت هذه الاسعار محددة وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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