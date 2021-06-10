أسعار البنزين الجديد في السعودية عن يونيو خلال ساعات

تعلن شركة أرامكو السعودية، مساء اليوم الخميس، عن الأسعار الجديدة للبنزين عن شهر يونيو 2021ن وفق سياسة التحرير السعري، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار صباح الجمعة الموافق 11 من الشهر الجاري، مع العلم أن أسعار شهر مايو الماضي كانت قد ارتفعت عن أسعار شهر أبريل، لتُسجل (بنزين 91 بـ2.08 ريال – بنزين 95 بـ2.23 ريال – الديزل بـ0.52 ريال – غاز البترول المسال بـ0.75 ريال – والكيروسين بـ0.70 ريال).

أسعار البنزين عن يونيو

تتم مراجعة أسعار البنزين وفق طريقة دورية شهرية من قبل شركة أرامكو، تحت سياسات وإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، فتتأثر ارتفاعًا أو انخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية، وكذلك أسعار خام برنت النفط العالمي، الذي يخضع لتغيرات العرض والطلب، وتقرر أن يكون صدور القرار يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبناءً عليه يبدأ العمل بالأسعار الجديدة من صباح اليوم التالي وهو يوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي.

ضمان جودة الوقود بالمملكة

يأتي قرار شركة أرامكو، لمواكبة التغيرات في الأسعار العالمية، تزامنًا مع العمل على ضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء، بعد مرور على أكثر من خطوة أبرزها: