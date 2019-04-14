أسعار البنزين في السعودية 2019 | اعرف قائمة سعر البنزين المحدثة من أرامكو للربع الثاني من العام

أسعار البنزين في السعودية 2019 من أكثر ما يهم كل مواطن سعودي،وقد كثر البحث عنها، بعد أن أعلنت عدة صحف أنباء غير مؤكدة عن احتمالية ارتفاع أسعار البنزين في السعودية 2019 في وقت سابق من العام الجاري، إلا أن أرامكوا قطعت الشك باليقين، وأعلنت عن زيادة سعر لتر البنزين في السعودية 2019 ، جاء هذا القرار بناء على حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، للنهوض بالاقتصاد الوطني، وحول قائمة الأسعار المحدثة للبنزين وأسعار البنزين في السعودية قبل وبعد الزيادة موضوعنا اليوم.

أسعار البنزين في السعودية 2019

أعلنت أرامكو شركة النفط السعودية، عن زيادة أسعار البنزين في الممكلة العربية السعودية، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، ابتداء من شهر أبريل وصولاً إلى شهر يونيو 2019، وبلغت نسبة الزيادة حوالي 4 إلى 5%، إليكم قائمة الأسعار التي تم تحديثها من موقع الشركة الرسمي، وكذلك أسعار البنزين في السعودية قبل وبعد الزيادة

نوع البنزين سعره بالريال السعودي سعره بالدولار الأمريكي سعره السابق بنزين 91 1.44 ريال سعودي 38 سنتا أمريكيا 1.37 ريال بنزين 95 2.10 ريال سعودي 52 سنتا أمريكيا 2.02 ريال

وفي السياق ذاته أعلنت أرامكو أن زيادة أسعار منتجات الطاقة، قد أتي وفقاً لرؤية السعودية 2030، كما ةضحت أن أسعار البنوين وجميع منتجات الطاقة، سترتفع وتنخفض بناء على السعر العالمي.

سعر لتر البنزين في السعودية 2019

أعلنت الشركة أن الأسعار في الربع الثالث من العام الجاري 2019، سوف تخضع لسعر السوق العالمية، ومن الممكن أن، تنخفض أو ترتفع، وفقاً لأسعار التصدير والاستيراد، فهي متغيرة غير ثابتة، وقد أعلنت ارامكو عن إمكانية الحصول على المعلومات التي تريد حول سعر لتر البنزين في السعودية 2019 ، عبر الموقع الرسمي لشركة أرامكو.

أسعار البنزين في السعودية قبل وبعد الزيادة

يتساءل البعض عن أسعار البنزين في السعودية قبل وبعد الزيادة حيث زادت بنسبة تتراوح بين 4 إلي 5%، وسوف يتم العمل بالأسعار الجديدة بداية من يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019، وتعد شركة ارامكو أكبر منتج للنفط في العالم، أما عن اسعار باقي منتجات الطاقة، فظلت كما هي دون إي زيادة تذكر، حيث سعر لتر الديزل يبلغ 0.47 ريال، وسعر لتر الكيروسين 0.64 ريال، وسعر لتر غاز البترول المسال 0.75 ريال.

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