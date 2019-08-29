أسعار الذهب اليوم الخميس 29 أغسطس بالسعودية

من المتعارف عليه ان اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تختلف من يوم الي اخر، و ذلك يعتمد علي عوامل عديدة، ومنها سعر الدولار بالسوق السوداء والبنوك والذي يتغير من يوم لاخر و ايضا حالة العرض والطلب بالسوق العالمي و سعر اوقية الذهب عالميا، حيث ان الذهب عرف علي مر العصور وصنف من المعادن الثمينة التي تستخدمها النساء للزينة، مما يجعل النساء هم اكثر من يقبلن علي شراءه علي اشكال المجوهرات.

أسعار الذهب بالسعودية

كما ان شراء الذهب لا يقتصر علي النساء لشرائه فقط، بل هناك العديد من الذين يتابعون يوميا اسعار الذهب ليقومون ببيعه او شرائه، وقد تم اعداد هذا المقال لكي نوافيكم بأحدث اسعار الذهب جرامات في المحلات المصنعة له وعند التجار، كما يتم تحديد سعر جرام الذهب يوميا تبعا لأقتصاد المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم جدول مفصل عن اسعار الذهب بالجرامات، ومتوسط سعر الذهب علي مدار الشهر.

اسعار جرامات الذهب

الوحدة ريال سعودى دولار امريكى يورو اوروبي سعر الذهب عيار 24 185.65 $49.50 €44.67 اسعار الذهب عيار 22 170.18 $45.38 €40.95 سعر الذهب عيار 21 162.45 $43.31 €39.09 سعر الذهب عيار 18 139.24 $37.13 €33.51 اسعار الذهب عيار 14 108.30 $28.88 €26.06 اسعار الذهب عيار 12 92.82 $24.75 €22.34 سعر أوقية الذهب 5,774 $1,540 €1,389 سعر الجنيه الذهب 1,300 $346.52 €312.73 سعر كيلو الذهب 185,648 $49,502 €44,674

متوسط الاسعار في الايام السابقة بالريال السعودي