أسعار الذهب اليوم 8 سبتمبر 2019 في المملكة العربية السعودية وفي مصر







شهد سعر المعدن الأصفر اليوم الأحد 08-9-2019 في السوق المصري حالة من الاستقرار، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 794 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري لأقصى قيمة له وهي 695 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5642 جنيه، ، فيما سجل عيار 18 قيمة 595 جنيه.







ومن خلالموقع “كلمة دوت أورج” فمنا بإعداد تلك التقرير ، والذي يتضمن أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية، وأيضاً متوسط أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الماضية، وكذلك يحتوي التقرير على أيعار المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب اليوم في مصر







الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 792.12 جنيه $48.47 أسعار الذهب عيار 22 726.11 جنيه $44.43 أسعار الذهب عيار 21 693.12 جنيه $42.41 أسعار الذهب عيار 18 594.10 جنيه $36.36 أسعار الذهب عيار 14 462.07 جنيه $28.28 أسعار الذهب عيار 12 396.06 جنيه $24.24 أسعار الذهب عيار 9 297.04 جنيه $18.18 أسعار أوقية الذهب 24,635 جنيه $1,508 أسعار جنيه الذهب 5,545 جنيه $339.32 أسعار كيلو الذهب 792,116 جنيه $48,473

أسعار الفراخ اليوم الأحد 8/9/2019 في جميع المزارع.. أسعار الخضروات واللحوم اليوم في الأسواق المحلية بمصر







متوسط سعر الذهب في مصر خلال الأيام الماضية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 7 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 6 سبتمبر 799.43 699.52 599.58 466.34 399.72 5 سبتمبر 806.58 705.78 604.95 470.51 403.29 4 سبتمبر 825.13 722.01 618.86 481.33 412.57 3 سبتمبر 823.58 720.65 617.70 480.43 411.79 2 سبتمبر 814.41 712.63 610.82 475.08 407.21 1 سبتمبر 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 31 أغسطس 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 30 أغسطس 809.20 708.07 606.91 472.04 404.60 29 أغسطس 813.06 711.45 609.81 474.29 406.53







سعر الذهب اليوم في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 181.81 ريال $48.47 أسعار الذهب عيار 22 166.66 ريال $44.43 أسعار الذهب عيار 21 159.08 ريال $42.41 أسعار الذهب عيار 18 136.36 ريال $36.36 أسعار الذهب عيار 14 106.05 ريال $28.28 أسعار الذهب عيار 12 90.90 ريال $24.24 أسعار أوقية الذهب 5,654 ريال $1,508 أسعار جنيه الذهب 1,273 ريال $339.32 أسعار كيلو الذهب 181,807 ريال $48,473







متوسط سعر الذهب خلال الايام الماضيىة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 7 سبتمبر 181.81 159.08 136.36 106.05 90.90 6 سبتمبر 181.68 158.98 136.26 105.98 90.84 5 سبتمبر 183.19 160.29 137.39 106.86 91.59 4 سبتمبر 187.66 164.21 140.75 109.47 93.83 3 سبتمبر 186.44 163.14 139.83 108.76 93.22 2 سبتمبر 184.46 161.41 138.35 107.60 92.23 1 سبتمبر 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69 31 أغسطس 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69 30 أغسطس 183.86 160.88 137.90 107.25 91.93 29 أغسطس 184.28 161.25 138.21 107.49 92.14