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اسعار الذهب اليوم الاحد
اسعار الذهب اليوم في مصر
أخبار السعودية

أسعار الذهب اليوم 8 سبتمبر 2019 في المملكة العربية السعودية وفي مصر

بواسطة حنان الزهيري 0


شهد سعر المعدن الأصفر اليوم الأحد 08-9-2019 في السوق المصري حالة من الاستقرار، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 794 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري لأقصى قيمة له وهي 695 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5642 جنيه، ، فيما سجل عيار 18 قيمة 595 جنيه.



ومن خلالموقع “كلمة دوت أورج” فمنا بإعداد تلك التقرير ، والذي يتضمن أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية، وأيضاً متوسط أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الماضية، وكذلك يحتوي التقرير على أيعار المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب اليوم في مصر



الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24792.12 جنيه$48.47
أسعار الذهب عيار 22726.11 جنيه$44.43
أسعار الذهب عيار 21693.12 جنيه$42.41
أسعار الذهب عيار 18594.10 جنيه$36.36
أسعار الذهب عيار 14462.07 جنيه$28.28
أسعار الذهب عيار 12396.06 جنيه$24.24
أسعار الذهب عيار 9297.04 جنيه$18.18
أسعار أوقية الذهب24,635 جنيه$1,508
أسعار جنيه الذهب5,545 جنيه$339.32
أسعار كيلو الذهب792,116 جنيه$48,473

 

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متوسط سعر الذهب في مصر خلال الأيام الماضية

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
7 سبتمبر792.12693.12594.10462.07396.06
6 سبتمبر799.43699.52599.58466.34399.72
5 سبتمبر806.58705.78604.95470.51403.29
4 سبتمبر825.13722.01618.86481.33412.57
3 سبتمبر823.58720.65617.70480.43411.79
2 سبتمبر814.41712.63610.82475.08407.21
1 سبتمبر806.92706.07605.20470.71403.46
31 أغسطس806.92706.07605.20470.71403.46
30 أغسطس809.20708.07606.91472.04404.60
29 أغسطس813.06711.45609.81474.29406.53

 



سعر الذهب اليوم في السعودية

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24181.81 ريال$48.47
أسعار الذهب عيار 22166.66 ريال$44.43
أسعار الذهب عيار 21159.08 ريال$42.41
أسعار الذهب عيار 18136.36 ريال$36.36
أسعار الذهب عيار 14106.05 ريال$28.28
أسعار الذهب عيار 1290.90 ريال$24.24
أسعار أوقية الذهب5,654 ريال$1,508
أسعار جنيه الذهب1,273 ريال$339.32
أسعار كيلو الذهب181,807 ريال$48,473

 



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متوسط سعر الذهب خلال الايام الماضيىة في السعودية

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
7 سبتمبر181.81159.08136.36106.0590.90
6 سبتمبر181.68158.98136.26105.9890.84
5 سبتمبر183.19160.29137.39106.8691.59
4 سبتمبر187.66164.21140.75109.4793.83
3 سبتمبر186.44163.14139.83108.7693.22
2 سبتمبر184.46161.41138.35107.6092.23
1 سبتمبر183.38160.46137.54106.9791.69
31 أغسطس183.38160.46137.54106.9791.69
30 أغسطس183.86160.88137.90107.2591.93
29 أغسطس184.28161.25138.21107.4992.14

 

 

 

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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري



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