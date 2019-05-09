وزارة الحج تحدد أسعار باقات الحج 1440هـ لمؤسسات الداخل

كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن الأسعار الخاصة بباقات الحج لمؤسسات الداخل أثناء موسم الحج 1440هـ / 2019، وأوردت الوزارة التفاصيل كاملة في 4 باقات رئيسية.

أسعار باقات الحج 1440

وأوضحت الوزارة، أسماء الأربع باقات الخاصة بالحج هذا العام وقالت: إن باقات الحج 1440هـ / 2019 تنقسم إلى «الباقات الاقتصادية – باقات الضيافة – أسعار أبراج منى» ولكل منها فئات وأسعار معينة.

أسعار باقات الحج 1440

أولًا: الباقات الاقتصادية:

تتضمن هذه الباقات الاقتصادية 7 فئات، وتنقسم إلى «اقتصادي 1» السعر يبلغ ما بين 3947 ريالًا إلى 4574 ريالًا، وذلك حسب اختلاف الفئات السبع الموجودة في الباقة الاقتصادية، إلى جانب تضمنها خدمة القطار أم لا؟، بينما يبلغ سعر «اقتصادي 2» 3465 ريالًا.

ثانيًا: أسعار أبراج منى:

وتبلغ إقامة الفرد الواح في أبراج منى نحو 11905 ريالًا، ويذكر أن الوزارة بدأت في تخصيص مخيمات شركت ومؤسسات الحج على أن تنتهي هذه العملية يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019 – 7 رمضان 1440.

ثالثًا: باقات الضيافة:

كما أفادت وزارة الحج أن باقات الضيافة تنقسم إلى كل من: «ضيافة 1» ويتراوح سعرها ما بين 7561 إلى 8161 ريالًا، تشتمل هذه الباقة على 7 فئات أيضًا، «ضيافة 2» وتبدأ أسعارها من 7310 ريالات حتى 7910 ريالًا.

وتبلغ «ضيافة 3» ما بين 6508 ريالات حتى 7108 ريالات، أما «ضيافة 4» فتبدأ من 5708 وتصل إلى 6308 ريالًا.