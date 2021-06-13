فتحت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لاستقبال طلبات الراغبين في الحج 1442، ويستمر تلقي الطلبات حتى يوم 13 من شهر ذو القعدة 1442، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار باقات الحج لهذ العام كما أعلنت الوزارة.

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وكانت وزارة الحج والعمرة قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا أمس السبت، أعلنت من خلاله عن كل تفاصيل موسم الحج 2021، حيث يقتصر الموسم هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين بحد أقصى 60 ألف حاجًا، حيث وضحت الوزارة شروط المشاركة في الحج وطريقة التقديم على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

أسعار باقات الحج 2021/1442

أعتمدت وزارة الحج ولعمرة ثلاث باقات للحج هذ العام وتم إبلاغ شركات السياحة المعتمدة بتلك الباقات وأسعارها، أسعار باقات الحج 1442 كالتالي:

– باقة ضيافة (مخيمات) تبدأ أسعار تلك الباقة من 12.113 ريالا وتشمل النقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر والأسعار قبل ضريبة القيمة المضافة.

– باقة ضيافة مميزة (مخيمات) يبد السعر في تلك لباقة من 14381 ريالا وتشمل النقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر والأسعار قبل ضريبة القيمة المضافة.

– باقة ضيفة مميزة (أبراج) تماعتماد سعر تلك الباقة لتكون أبتداء من 16.560 ريالا وتشمل النقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر والأسعار قبل ضريبة القيمة المضافة.