Take a fresh look at your lifestyle.


أسعار باقات الحج 2021/1442

بواسطة محمود عطا الله
أسعار باقات الحج 1442 أسعار باقات الحج 1442

فتحت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لاستقبال طلبات الراغبين في الحج 1442، ويستمر تلقي الطلبات حتى يوم 13 من شهر ذو القعدة 1442، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار باقات الحج لهذ العام كما أعلنت الوزارة.
إقرأ أيضًا: رابط التسجيل حج 1442
وكانت وزارة الحج والعمرة قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا أمس السبت، أعلنت من خلاله عن كل تفاصيل موسم الحج 2021، حيث يقتصر الموسم هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين بحد أقصى 60 ألف حاجًا، حيث وضحت الوزارة شروط المشاركة في الحج وطريقة التقديم على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

أسعار باقات الحج 2021/1442

أعتمدت وزارة الحج ولعمرة ثلاث باقات للحج هذ العام وتم إبلاغ شركات السياحة المعتمدة بتلك الباقات وأسعارها، أسعار باقات الحج 1442 كالتالي:
– باقة ضيافة (مخيمات) تبدأ أسعار تلك الباقة من 12.113 ريالا وتشمل النقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر والأسعار قبل ضريبة القيمة المضافة.
– باقة ضيافة مميزة (مخيمات) يبد السعر في تلك لباقة من 14381 ريالا وتشمل النقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر والأسعار قبل ضريبة القيمة المضافة.
– باقة ضيفة مميزة (أبراج) تماعتماد سعر تلك الباقة لتكون أبتداء من 16.560 ريالا وتشمل النقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر والأسعار قبل ضريبة القيمة المضافة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

طريقة التسجيل في حج 1442 لحجز حملات الداخل

أخبار السعودية

خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً عبر موقع وزارة الموارد البشرية…

أخبار السعودية

طريقة تمديد تأشيرات الزيارة للسعودية إلكترونيًا مجانًا .. رابط التمديد الإلكتروني…

أخبار السعودية

رابط التسجيل في حج 1442 يحق للمرأة التقديم بدون محرم (مع عصبة من النساء)

أخبار السعودية

شروط الإعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي الجديدة 1442 والاستثناءات من الإعفاء

أخبار السعودية

السعودية تُعلن شروط وطريقة التسجيل في حج 1442- 2021

أخبار السعودية

نتائج النقل المدرسي والداخلي عبر نظام نور 1443 برقم الهوية

أخبار السعودية

استقبال تردد قناة السنة النبوية السعودية على نايل سات وعرب سات 1442

أخبار السعودية

ما هي حالات إلغاء التأمين الصحي من قبل صاحب العمل .. الضمان الصحي يجيب

أخبار السعودية

الصحة تعلن إصابات كورونا الجديدة في السعودية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.