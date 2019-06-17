أسعار تذاكر قطار سار المميزة وشرح لمميزات قطار سار من الداخل

تتميز قطارات سار بمستوى مرتفع من الرفاهية مقابل أسعار التذاكر ومقارنة بالعديد من خطوط السكك الحديدية حول العالم، فعندما ترى قطار سار من الداخل تنبهر بمستوى النظافة والتصميم الذي قد يكون أفضل من الطائرات في كثير من الأحيان، كما أن سار تقوم بتقديم العديد من الخدمات التي تضيف لهذه الفخامة والرفاهية مزيدًا من الإحساس بالراحة والسعادة في الرحلة وخصوصًا للمسافرين على درجة رجال الأعمال والمقصورات الخاصة.

مميزات الدرجة الاقتصادية لقطار سار:

مع أن الدرجة الاقتصادية هي أقل فئات قطار سار وأسعار تذاكرها الأقل إلى أن وسائل الراحة المقدمة فيها مميزة للغاية، حيث كل كرسي مزود بمنفذ للكهرباء ومنفذ يو اس بي لشحن اجهزتك الإلكترونية أثناء الرحلة، كما أن الكراسي ذات مساحة واسعة ورحبة وتصميمها عصري.

لكل مسافر على الدرجة الاقتصادية في قطار سار زجاجة مياه مجانية، كما تُقدم مشروبات ومأكولات خفيفة أثناء الرحلة حسب طلب المسافر ويمكن الذهاب للمطعم لأكل الوجبات الساخنة.

تتميز قطارات سار بالخصوصية العالية للعائلات حيث تتواجد 12 مقصورة عائلية في القطار النهاري و8 مقصورات في القطار الليلي.

كذلك تتوفر خدمة الواي فاي مجانًا طوال فترة السفر.

وتقدم سار للأطفال حقيبة الهدايا التعليمية التي توفر للأطفال أنشطة ممتعة أثناء السفر.

وإذا حضر وقت الصلاة فإن قطار سار به مكان مخصص لأداء الصلوات في خشوع وسكينة كل ذلك في قطار يسير بسرعة 200 كيلو متر في الساعة.

أسعار تذاكر قطار سار- الدرجة الإقتصادية:

تجد هنا أسعار التذاكر ومواعيد الرحلات كما تجد في هذا المقال كل ما تريد معرفته عن وسائل حجز تذاكر قطار سار وطرق الدفع كما ننوه إلى أن الحجز المبكر لتذاكر قطار سار يؤهلك لخصومات مميزة للغاية ويتوفر الحجز المبكر عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالحجز، كما أن الأطفال دون الخامسة عشر لهم تخفيض يصل إلى 30%، ودون السنتين يسافرون مجانًا مع والديهم.