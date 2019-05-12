 التخطي إلى المحتوى

أسعار ثلاجات L.G في السعودية اليوم 12 مايو 2019 | تقرير إخباري وفق البيانات الرسمية اليومية للأسواق

كتب محمد عماد آخر تحديث

ثلاجات إل جي، بلا شك هي ماركة تميزت كثيراً بالسوق السعودية وأصبح لها باع كبير داخل كافة الأسواق بالمملكة وذلك لما مثلته من تجربة إيجابية لدى المستهلك السعودي الراغب دائماً في الحصول على ثلاجة بمواصفات قياسية خاصة .

ونحن في رصد إخباري للسوق السعودية سوف نُقدم إليكم أحدث أسعار ثلاجات L.G بالمملكة العربية السعودية، وفق البيان الذي يصدر بشكل واقعي من متاجر وأسواق الثلاجات بالمملكة، وذلك قطعا متوقف على عوامل عدة يأتي في مُقدمتها بلا شك حجم ومستوى العرض والطلب على السلعة .

أسعار ثلاجات إل جي اليوم 12 مايو بالسعودية

ومن واقع الرصد الإخباري لأسواق الثلاجات داخل المملكة العربية السعودية ليوم 12 مايو 2019، تبين أن أسعار الثلاجات من ماركة إل جي بالمملكة قد تراوحت من 2800 ريال سعودي إلى 6500 ريال سعودي فإليكم بيان الأسعار :

موديل ومواصفات الثلاجة L.G السعر بالسوق اليوم 12 مايو
ثلاجة مُقدمة من إل جي

الحجم : 11 قدم .

 2800

ريال سعودي
ثلاجة ” لينير كمبروسير ” من إل جي

الحجم : 13.9 قدم

 3600

ريال سعودي
ثلاجة بحجم 15.4 قد من إل جي

كمبروسير

 4000

ريال سعودي
ثلاجة مُقدمة من L.G

بحجم : 16.9 قدم

 4300

ريال سعودي
ثلاجة بتكنولوجيا الواي فاي من L.G

الحجم : 17.9 قدم

 4800

ريال سعودي
ثلاجة من ماركة L.G

الحجم : 20.9 قدم

 5300

ريال سعودي
ثلاجة دولابي من إل جي

الحجم : 30.7 قدم

 14000

ريال سعودي

مُسجلة أعلى سعر اليوم لثلاجة

من ماركة L.G

 
ثلاجة من L.G

الحجم : 23 قدم

اللون : فضي

 6500

ريال سعودي
ثلاجة من ماركة إل جي

اللون : أبيض

والإضاءة : LD

الحجم :  23 قدم

 6100

ريال سعودي

وبهذا ينتهي التقرير الإخباري الخاص بأسعار الثلاجات في السعودية اليوم 12 مايو وذلك من ماركة L.G، مع وعد بمتابعة إخبارية يومية لأحدث تقارير أسعار الثلاجات بالسعودية .

سوف يهمك:

عن الكاتب

محمد عماد

كاتب بموقع كلمة الإخباري، اتطلع دائماً لمتابعة كل جديد من الخبر والمعلومة، وأرغب في تقديمها كما هي وبحيادية للمتابع .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.