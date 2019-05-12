أسعار ثلاجات L.G في السعودية اليوم 12 مايو 2019 | تقرير إخباري وفق البيانات الرسمية اليومية للأسواق

ثلاجات إل جي، بلا شك هي ماركة تميزت كثيراً بالسوق السعودية وأصبح لها باع كبير داخل كافة الأسواق بالمملكة وذلك لما مثلته من تجربة إيجابية لدى المستهلك السعودي الراغب دائماً في الحصول على ثلاجة بمواصفات قياسية خاصة .

ونحن في رصد إخباري للسوق السعودية سوف نُقدم إليكم أحدث أسعار ثلاجات L.G بالمملكة العربية السعودية، وفق البيان الذي يصدر بشكل واقعي من متاجر وأسواق الثلاجات بالمملكة، وذلك قطعا متوقف على عوامل عدة يأتي في مُقدمتها بلا شك حجم ومستوى العرض والطلب على السلعة .

أسعار ثلاجات إل جي اليوم 12 مايو بالسعودية

ومن واقع الرصد الإخباري لأسواق الثلاجات داخل المملكة العربية السعودية ليوم 12 مايو 2019، تبين أن أسعار الثلاجات من ماركة إل جي بالمملكة قد تراوحت من 2800 ريال سعودي إلى 6500 ريال سعودي فإليكم بيان الأسعار :

موديل ومواصفات الثلاجة L.G السعر بالسوق اليوم 12 مايو ثلاجة مُقدمة من إل جي الحجم : 11 قدم . 2800 ريال سعودي ثلاجة ” لينير كمبروسير ” من إل جي الحجم : 13.9 قدم 3600 ريال سعودي ثلاجة بحجم 15.4 قد من إل جي كمبروسير 4000 ريال سعودي ثلاجة مُقدمة من L.G بحجم : 16.9 قدم 4300 ريال سعودي ثلاجة بتكنولوجيا الواي فاي من L.G الحجم : 17.9 قدم 4800 ريال سعودي ثلاجة من ماركة L.G الحجم : 20.9 قدم 5300 ريال سعودي ثلاجة دولابي من إل جي الحجم : 30.7 قدم 14000 ريال سعودي مُسجلة أعلى سعر اليوم لثلاجة من ماركة L.G ثلاجة من L.G الحجم : 23 قدم اللون : فضي 6500 ريال سعودي ثلاجة من ماركة إل جي اللون : أبيض والإضاءة : LD الحجم : 23 قدم 6100 ريال سعودي

وبهذا ينتهي التقرير الإخباري الخاص بأسعار الثلاجات في السعودية اليوم 12 مايو وذلك من ماركة L.G، مع وعد بمتابعة إخبارية يومية لأحدث تقارير أسعار الثلاجات بالسعودية .