أسعار خدمات المديرية العامة للجوازات عبر أبشر الجوازات منها 3 مجانية بدون رسوم

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن الرسوم الخاصة بخدمات أبشر الجوازات ومن ضمنها خدمة تأشيرة خروج نهائي، وتجديد الإقامة للعمالة بالمؤسسات والشركات، وإصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة، ونقل الكفالة للمرة الأولي، والمرة الثانية والثالثة، وفي قائمة الرسوم يوجد ثلاثة خدمات مجانا بلا رسوم وهي إصدار تجديد إقامة للطلبة حاملي تأشيرة دراسية، تأشيرة خروج نهائي، إضافة تابع من مواليد المملكة العربية السعودية.

ابشر الجوازات

وجاء ذلك خلال الرد من الجوازات علي استفسار أحد المستفيدين والمتابعين عبر الصفحة الرسمية علي تويتر، حيث سأل عن رسوم نقل كفالة سائق خاص، ونقدم لكم الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات وقيمة الرسوم المقررة لكل خدمة :