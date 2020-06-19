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أسعار خدمات المديرية العامة للجوازات عبر أبشر الجوازات منها 3 مجانية بدون رسوم

بواسطة دنيا محمد

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن الرسوم الخاصة بخدمات أبشر الجوازات ومن ضمنها خدمة تأشيرة خروج نهائي، وتجديد الإقامة للعمالة بالمؤسسات والشركات، وإصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة، ونقل الكفالة للمرة الأولي، والمرة الثانية والثالثة،  وفي قائمة الرسوم يوجد ثلاثة خدمات مجانا بلا رسوم وهي إصدار تجديد إقامة للطلبة حاملي تأشيرة دراسية، تأشيرة خروج نهائي، إضافة تابع من مواليد المملكة العربية السعودية.

ابشر الجوازات

وجاء ذلك خلال الرد من الجوازات علي استفسار أحد المستفيدين والمتابعين عبر الصفحة الرسمية علي تويتر، حيث سأل عن رسوم نقل كفالة سائق خاص، ونقدم لكم الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات وقيمة الرسوم المقررة لكل خدمة :

  • خدمة إضافة تابع من مواليد المملكة العربية السعودية مجانية.
  • خدمة تأشيرة خروج نهائي (مجانا).
  • إصدار تجديد إقامة للطلبة من خاملي التأشيرة الدراسية (مجانا).
  • تمديد تأشيرة الزيارة مائة ريال.
  • تجديد وإصدار جواز سفر سعودي لمدة خمسة سنوات (300)ريال.
  • تجديد وإصدار جواز سفر سعودي لمدة عشرة سنوات (600)ريال.
  • نقل كفالة للمرة الأولي (200)ريال، والمرة الثانية (4000)ريال، أما المرة الثالثة (6000)ريال.
  • خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة مفردة (200)ريال لمدة شهرين للسفرة الواحدة كحد أقصي، وعن كل شهر إضافي 100 ريال، وذلك وفقا لمدة سريا الإقامة.
  • تأشيرة مرور من خلال الأراضي السعودية 300 ريال.
  • تأشيرة دخول مرة واحدة 2000 ريال مدتها ثلاثة أشهر.
  • تأشيرة دخول متعددة (3000) ريال لمدة 6 أشهر.
  • إصدار رخصة إقامة للعمالة المنزلية (راع، مزارع) للأفراد 600 ريال سعودي.
  • تجديد وإصدار إقامة لمرافق مقيم بعد بلوغ السن القانوني 18 عام (500)ريال.
  • تجديد وإصدار إقامة للعمالة بالمؤسسات والشركات (650)ريال.
  • تعديل مهنة ألف ريال.
  • إضافة مولود أو تابع خارج المملكة العربية السعودية (2000)ريال,
دنيا محمد

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