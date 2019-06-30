أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441 عبر وزارة التعليم البوابة الإلكترونية

يترقب عدد كبير من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف التعليمية، موعد إعلان أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441، والتي سبق تم التقديم عليها خلال شهر رمضان الماضي، عبر جدارة وزارة الخدمة المدنية، وكان قد تم الإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، حيث بلغت عدد الوظائف 10465 وظيفة شاغرة، بينهم 4953 وظيفة للرجال، مقابل 5503 وظيفة للنساء، وأعلنت من قبل وزارة الخدمة المدنية عن رابط حجز المقابلات في عدد من فروع وزارة الخدمة المدنية.

على الجانب الآخر يترقب عدد كبير يصل إلى الآلاف من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف التعليمية، الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441، للرجال والنساء، حيث تمت دعوة المتقدمين والمتقدمات بلغوا عدد 10326 مرشح ومرشحة من أجل مطابقة بيانات نظام جدارة، وذلك بحسب المواعيد التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية خلال الأيام القليلة الماضية.

جدارة الوظائف التعليمية 1441

وكانت وزارة التعليم في المملكة أعلنت قبل ساعات عن دعوة 32 مرشح ومرشحة للوظائف التعليمية، وذلك من أجل مراجعة فروع وزارة الخدمة المدنية في عدد من مناطق المملكة، وبحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم فإن موعد مطابقة الوظائف للمرشحين والمرشحات سيكون الأحد الموافق 27 شوال لعام 1440، وطلبت الوزارة من كافة المتقدمين إحضار عدد من الوثائق والمستندات.

ضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية للمرشح أو المرشحة.

ضرورة إحضار وثيقة التخرج، على أن يكون مبين بها التقدير العام بالنسبة المئوية، وكشف الدرجات، وتاريخ التخرج.

يجب إرفاق لجنة المعادلات ومفاتيح المعدل، وذلك بالنسبة للحاصلين على مؤهلاتهم من خارج جامعات المملكة.

بالنسبة للحاصلين على الدبلوم التربوي، ضرورة إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، وذلك في حال إن كان المتقدم أو المتقدمة يحمل مؤهل غير تربوي.

يجب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة بالنسبة للحاصلين والحاصلات على دبلوم التربية الخاصة.

نقاط المفاضلة للوظائف التعليمية 1440

وكانت وزارة التعليم أعلنت أن حساب نقاط المفاضلة للوظائف التعليمية 1440، تتم وفق بعض الضوابط المعمول بها، وأعلنت أنه يتم احتساب نقاط المفاضلة من 100 نقطة، وتتم النقاط لدرجة المؤهل بواقع 40 درجة، كفايات المعلمين بواقع 40 درجة بحسب نتائج قياس، كما يتم إضافة نقطتين عن كل سنة أقدمية بحد أقصى 10 سنوات بواقع 20 نقطة.

أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441

وكانت وزارة التعليم أعلنت أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية من خلال بوابة وزارة التعليم على رابط أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441، وكذلك أعلن مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أنه من المقرر أيضاً إعلان الإدارات التعليمية الموجهين إليها المقبولين في الوظائف التعليمية، بعد إنهاء مطابقة البيانات لدى فروع وزارة الخدمة المدنية في المملكة.