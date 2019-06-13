أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441 من خلال موقع جدارة للتوظيف الإلكتروني

يترقب مساء اليوم الكثير من المعلمين والمعلمات، أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441، كما تساءل العديد من المتقدمين عن ألية إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441، حول هل يتم إعلان المقبولين على موقع وزارة الخدمة المدنية عبر بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني، أم من خلال بوابة وزارة التعليم، وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، حسم قبل أيام الجدل الذي يدور حول أسماء المقبولين بالوظائف التعليمية.

وزارة الخدمة المدنية

بحسب ما ورد إلى وزارة الخدمة المدنية من خلال حسابها الرسمي على تويتر، حول تساؤل بشأن موعد إعلان الوظائف التعليمية 1441، وأكد أن وزارة التعليم من المقرر أن تقوم بالإعلان عن الأسماء من خلال موقعها الرسمي، وأوضحت الخدمة المدنية أنه يمكن متابعة نتائج القبول فور الإعلان عنها.

إعلان الوظائف التعليمية 1441

وكانت وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، أعلنت عن توافر عدد 10456 وظيفة شاغرة من الوظائف التعليمية للنساء والرجال، من بينهم 5503 للنساء، و4953 للرجال، على أن يكون المتقدمين والمتقدمات حاملي درجة البكالوريوس، ومؤهلين وفقاً للضوابط والشروط المعلن عنها، وكانت وزارة التعليم استقبلت طلبات التسجيل في الفترة من 17 رمضان، وحتى يوم 23 رمضان لعام 1440.

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أعلن من خلال صفحته الرسمية على تويتر، أنه من المقرر الإعلان عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 اليوم الخميس، الموافق 13 يونيو لعام 2019، 10 شوال لعام 1440، وذلك من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني، عبر نظام جدارة وزارة الخدمة المدنية، على أن تبدأ عمليات المفاضلة، وإعداد قوائم المرشحين من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية.

أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441

كذلك يمكن للمعلمات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي من خلال رابط أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441، وذلك من خلال بوابة نظام جدارة للتوظيف، فقط كل ما عليك هو كتابة رقم هوية المتقدم أو المتقدمة، كتابة كلمة المرور، اختيار النوع سواء ذكر أو أنثى، وأخيراً كتابة رمز التحقق، كما يمكن تسجيل دخول جدارة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

جدارة الوظائف التعليمية

كما يمكن أيضاً الاستعلام عن نتائج قبول المعلمين والمعلمات من خلال رابط جدارة الوظائف التعليمية، وذلك عبر اتباع نفس الخطوات التي تم ذكرها في الأعلى، فقط قم بتسجيل الدخول، وفي حال إن لم تكن مسجل على بوابة التوظيف الإلكتروني يمكن إنشاء حساب على النظام في خلال دقائق قليلة.