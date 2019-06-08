قريباً أسماء المرشحين والمرشحات الوظائف التعليمية 1441 ومواعيد المفاضلة عبر جدارة

إعلان موعد ظهور أسماء المرشحين والمرشحات الوظائف التعليمية 1441 هـ، حيث اعلن مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم موعد ظهور نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التي تم التقديم عليها عبر منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني، وسيتم الإعلان عن مواعيد المفاضلة وتسليم المستندات والأوراق الثبوتية من خلال مكاتب جدارة الخدمة المدنية، والمقرر بدايتها الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من الاستعلام عن نتائج قبول وظائف التعليم التي يتخطى عددها 10 آلاف وظيفية موزعة على العديد من مناطق المملكة العربية السعودية.

وزارة التعليم كانت قد طرحت المسابقة الوظيفية التي شملت الإعلان عن طلب شغل 10456 وظيفة تعليمية شاغرة للعام الدراسي 1440-1441 هجرياً، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عبر التسجيل في الوظائف التعليمية من بوابة جدارة الخدمة المدنية للتوظيف الإلكتروني في القطاعات الحكومية، وبالفعل تم دعوة الخريجين والخريجات للتقديم على الوظائف التعليمية والتي انتهت مرحلة التسجيل عليها في 27 رمضان 1440 الماضي، ليعلن الدكتور مبارك العصيمي متحدث وزارة التعليم عن موعد إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 من خلال موقع وزارة التعليم، بجانب التعرف على نتائج المفاضلة من حساب المستخدم على موقع جدارة.

موعد ظهور اسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441

تعلن وزارة التعليم عن نتائج الترشيح المبدئية في الوظائف التعليمية 1441 البالغ عددها 10456 وظيفية تعليم شاغرة، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 10 من شهر شوال 1440 هجرياً، 13 يونيو 2019 الجاري، على أن يتم نشر روابط الاستعلام من خلال موقع وزارة التعليم، واليكم تذكير بتفاصيل الوظائف التعليمية للخريجين والخريجات.

وزارة الخدمة المدنية ستضع لكافة المتقدمين والمتقدمات على الوظائف التعليمية التوضيحات حول كيفية حساب نقاط جدارة للمفاضلة واختيار من انطبق عليه شروط القبول والتسجيل،ـ وفق ألية تقديم جدارة والفئات المستهدفة من الخريجين والخريجات، وصحة البيانات المدخلة والتي سيتم مطابقتها مع المستندات الرسمية خلال مواعيد المطابقة في مكاتب الخدمة المدنية بجميع المحافظات الأسبوع المقبل، خلال الفترة الزمنية للمطابقة للرجال أو النساء.

موقع جدارة الخدمة المدنية

التفاصيل حول نتائج الوظائف التعليمية سيتحصل عليها الخريج أو الخريجة من سجل طلب شغل الوظيفية، عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية من حسابه، هذا بجانب ما سيعلن عنه المتحدث باسم وزارة التعليم من نشر كشوف أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 قريبا في الموعد المحدد.