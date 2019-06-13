أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 نتائج جدارة للتوظيف لمعرفة مواعيد المطابقة

تعلن اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 اليوم، حيث يمكن استعلام نتائج جدارة الخدمة المدنية للتوظيف الإلكتروني، للتعرف على أسماء المعلمين والمعلمات الجدد المرشحين مبدئياً لشغل الوظائف التعليمية 1441، ومن ثم معرفة مواعيد مطابقة البيانات التي تم إدخالها في فترة التقديم على جدارة، لمن اجتاز نتائج مفاضلة الوظائف التعليمية التي بنيت على شروط والية التسجيل في بوابة التوظيف جدارة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، اكد ظهور أسماء المرشحين والمرشحات المبدئية للوظائف التعليمية اليوم الخميس 10-10-1440، الموافق 13-6-2019، وخلال الساعات القادمة ستعلن وزارة التعليم رسميا عن كشوف أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441، وكذلك أسماء المرشحات المبدئية، لحين التعرف على مواعيد المطابقة المقابلة الشخصية لتحديد الأسماء النهائية.

استعلام اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441

تصدر بعد قليل نتائج جدارة للتوظيف والتي ستمكن الخريجين والخريجات بعد تسجيل الدخول على بوابة جدارة الخدمة المدنية، من التعرف على كيفية حساب نقاط المفاضلة، ومن ثم يتعرف المستبعد على سبب استعباده من استكمال عملية المطابقة، وباقي اختبارات القبول ومنها المقابلة الشخصية لتحديد اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 النهائية قريباً.

نتائج جدارة للتوظيف الوظائف التعليمية

الاستعلام عن نتائج جدارة الوظائف التعليمية من خلال موقع بوابة التوظيف الإلكتروني على رابط وزارة الخدمة المدنية، وستوفر بوابة جدارة توضيح حول كيفية احتساب نقاط المفاضلة التي على إثرها صدرت نتائج الترشيح، وتم تحديد أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441، وسنرفق لكم هذه البيانات.