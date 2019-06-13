أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 عبر بوابة جدارة وزارة الخدمة المدنية

من المقرر أن يتم اليوم الخميس 12 يونيو، أعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية للرجال والنساء، من خلال موقع جدارة الخدمة المدنية، والتي سبق وتم التقديم على الوظائف التعليمية في الفترة بين 17 رمضان وحتى يوم 27 رمضان لعام 1440، وكانت وزارة التعليم في المملكة أعلنت أنه يجب على المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية تجهيز كافة الأوراق المطلوبة، وأوضحت أن عمليات المفاضلة ستبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم.

وكانت وزارة التعليم أوصت بضرورة إحضار كافة المستندات الأصلية، على أن تكون مستوفية لكافة الشروط خلال فترة المطابقة، ونوهت إلى أن عدم إحضار تلك الوثائق سيؤدي في نهاية الأمر إلى عدم النظر في أي من طلبات مرشحي الوظائف التعليمية للرجال أو النساء، وأكدت أن عمليات المفاضلة تتم بناءً على عمليات المفاضلة المعمول بها من جانب وزارة التعليم.

تقديم الوظائف التعليمية 1441

وكانت وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق أنه تم تمديد فترة تقديم الوظائف التعليمية 1441، وذلك بعد أن تقدم عدد كبير من المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بمد فترة التقديم، كما أعلنت وزارة التعليم أنه يمكن معرفة التوزيع التفصيلي للوظائف المعلن عنها من خلال الإدارة العامة لشؤون المعلمين، عبر اختيار النوع، واختيار التخصص، وأخيراً اختيار المرحلة، ومن ثم عرض القطاعات.

جدارة الوظائف التعليمية

وكانت التعليم أعلنت أنه تم فتح باب جدارة الوظائف التعليمية يوم السبت 17 رمضان بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً، على أن يستمر التقديم حتى يوم 23 رمضان لعام 1440، إلا أنه تم تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية، على أن يكون التقديم من خلال وزارة الخدمة المدنية عبر بوابة جدارة.

جدارة الخدمة المدنية

وأعلنت وزارة التعليم عن حاجتها لشغل عدد 10456 وظيفة تعليمية شاغرة للرجال والنساء، وذلك وفق بعض الضوابط والشروط التي أقرتها وزارة التعليم، وذلك للعمل العام المقبل 1441، حيث شملت وظائف الرجال 5503 وظيفة، بينما شغلت وظائف النساء 4953 وظيفة، وقال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم التعليم أن من ضمن شروط الوظائف التعليمية، أن يكون المتقدم أو المتقدمة من حاملي مؤهل البكالوريوس ممن اجتازوا اختبارات كفايات.

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441

وفي استفسار ورد على الحساب الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حول موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441، ردت الوزارة بأنه سيتم إعلان النتائج من خلال رابط أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441 من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية عبر منصة جدارة، اليوم الخميس 10 شوال 1440.

أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441

كذلك دعت وزارة التعليم إلى ضرورة إحضار المستندات المطلوبة والالتزام بالتعليمات، بعد إعلان أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441، والمرشحين، من بينها أصل الهوية الوطنية، وثيقة تخرج التقدير العام، وكشف الدرجات، بالنسبة لحاصلي المؤهلات الخارجية يجب إرفاق لجنة المعادلات، ومفاتيح المعدل، وحاصلي الدبلوم التربوي يجب إحضار وثيقة الدبلوم العام في التربية، كما يجب على حاصلي دبلوم التربية الخاصة ضرورة إرفاق وثيقة الدبلوم.