أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 نتائج جدارة للتوظيف || استعلام مواعيد المطابقة

إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 اليوم، حيث يمكن استعلام نتائج جدارة الخدمة المدنية للتوظيف الإلكتروني، للتعرف على أسماء المعلمين والمعلمات الجدد المرشحين مبدئياً لشغل الوظائف التعليمية 1441، ومن ثم معرفة مواعيد مطابقة البيانات التي تم إدخالها في فترة التقديم على جدارة، لمن اجتاز نتائج مفاضلة الوظائف التعليمية التي بنيت على شروط والية التسجيل في بوابة التوظيف جدارة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أكد ظهور أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية اليوم الخميس 10-10-1440، الموافق 13-6-2019، وخلال الساعات القادمة ستعلن وزارة التعليم رسميا عن كشوف أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441، وكذلك أسماء المرشحات المبدئية، لحين التعرف على مواعيد المطابقة المقابلة الشخصية لتحديد الأسماء النهائية.

استعلام اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441

تصدر بعد قليل نتائج جدارة للتوظيف والتي ستمكن الخريجين والخريجات بعد تسجيل الدخول على بوابة جدارة الخدمة المدنية، من التعرف على كيفية حساب نقاط المفاضلة، ومن ثم يتعرف المستبعد على سبب استعباده من استكمال عملية المطابقة، وباقي اختبارات القبول ومنها المقابلة الشخصية لتحديد اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 النهائية قريباً.

ظهرت الآن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، ويمكن الاستعلام من رابط موقع وزارة التعليم نتائج القبول للوظائف التعليمية 1441 والتفاصيل بالصورة المرفقة

نتائج جدارة للتوظيف الوظائف التعليمية

الاستعلام عن نتائج جدارة الوظائف التعليمية من خلال موقع بوابة التوظيف الإلكتروني على رابط وزارة الخدمة المدنية، وستوفر بوابة جدارة توضيح حول كيفية احتساب نقاط المفاضلة التي على إثرها صدرت نتائج الترشيح، وتم تحديد أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441، وسنرفق لكم هذه البيانات.

أسماء المرشحات لوظائف التعليم

انتظار ظهور أسماء المرشحات للوظائف التعليمية من خلال موقع وزارة التعليم والذي من شأنه الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد المطابقة والمستندات المطلوبة لمراجعة البيانات، وستعلن خلال ساعات قليلة جدا كشوف الأسماء.

فحص أسماء المعينين في وظائف وزارة التعليم المبدئية

شهد رابط موقع وزارة التعليم حالة من الضغط الكبير مما تسبب في تعطله أو صعوبة الدخول علية، ولذ تضع لكم أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 المبدئية لعمل مطابقة جدارة وفق التعليمات المتطلبات، ويمكن استعلام أسماء المعينين مبدئياً من المتقدمين على الوظائف التعليمية .

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مواعيد المطابقة ستكون من الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل بمشيئة الله في جميع فروع ومكاتب جدارة الخدمة المدنية