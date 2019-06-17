أسماء المرشحين للوظائف الصحية والرابط الرسمي لاستكمال إجراءاتهم

أسماء المرشحين للوظائف الصحية هو ما ينتظره عدد كبير من الذين تم التقدم بأوراقهم لوزارة الصحة وذلك للحصول على احد الوظائف الصحية التي أعلنت عنها الوزارة منذ فترة وجيزة، حيث كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن توفر 512 وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط،وبالفعل تقدم عدد كبير من الشباب السعودي لشغل هذه الوظائف، وبعد إتمام التسجيل اصبح الأمر مسألة وقت فقط لمعرفة أسماء المرشحين للوظائف الصحية وهذا ما سوف نقدمه لكم في السطور التالية.

أسماء المرشحين للوظائف الصحية

وقامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بإعلان رسمي عن أسماء المرشحين للوظائف الصحية المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على برامج التشغيل الذاتي إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في جميع أرجاء المملكة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 23/ 6/ 2019ميلاديا وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم.

حيث سبق وقد أعلنت الوزارة علي عدد 512 وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط، وليس للمغتربين كما كان يظن البعض.

الأوراق المطلوبة من المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية​

الهوية الوطنية (مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة).

أصل وثيقة التخرج (مع نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج).

الحاصلون على المؤهلات الخارجية (يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل).

شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

صورة شمسية

رابط التقديم على الوظائف الصحية

ومن منطلق توفير الوقت والجهد على المواطن السعودي دعت وزارة الصحة من يرغب التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات التي قد تم الإعلان عنها في وقت سابق للإعلان عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الماضي الموافق 16/ 6/ 2019م من خلال الرابط التي تم إتاحته على بوابة جدارة للتقديم على الوظائف الصحية.

رابط أسماء المرشحين للوظائف الصحية

وشددت الوزارة بضرورة قيام المرشحين والمرشحات الملعن أسمائهم من خلال رابط أسماء المرشحين للوظائف الصحية أن يراجعوا أي من الفروع الخاصة بوزارة الخدمة المدنية وتستمر المراجعة لمدة يوم واحد فقط، لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة لعملية المطابقة النهائية للوظائف الصحية المعلنة حتي يتم مطابقة ما تم إدخاله وتسجيله علي موقع جدارة بما معهم من المستندات الأصلية، وأتاحت وزارة الصحية رابط رسمي لوزارة الخدمة المدنية لمعرفة أسماء المرشحين للوظائف الصحية .