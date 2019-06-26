أسماء المرشحين لوظائف وزارة النقل والمرشحات وتحديد مواعد المقابلات الشخصية ومطابقة البيانات

إعلان اسماء المرشحين والمرشحات لوظائف وزارة النقل 1440، بالتعاون مع نظم جدراه الخدمة المدنية، بعد انتهاء فترة التقديم وفرز طلبات الالتحاق التي تقدمت من الخريجين والخريجين، وطبق عليها عناصر ونقاط مفاضلة جدارة لتحديد الأسماء المرشحة مبدئيا لشغل وظائف وزارة النقل السعودية، وسنوضح طريقة التواصل لمعرفة مواعيد المقابلات الشخصية لاستكمال إجراءات مطابقة البيانات للمرشحين، وما هي المستندات المطلوبة من الجنسين .

أعلنت وزارة النقل السعودية عن نتائج القبول المبدئي على وظائفها التي اعلن عنها في 6 شوال 1440 الجاري، وجاء في بيان نتائج القبول، والذي شمل قوائم أسماء المرشحين لوظائف وزارة النقل 1440، تحديد المستندات المطلوبة لتقديمها خلال مواعيد المقابلة الشخصية، والتي يتحدد عن طريق التواصل بين وزارة النقل ومن سيجد أسماء ضمن قائمة أسماء المرشحين والمرشحات المبدئية، لتحديد موعد مطابقة البيانات من خلال وسائل الاتصال التي تم تسجيلها في جدراة، وتعد المقابلة الشخصية من الشروط الأساسية لاجتياز نتائج الترشيح المبدئي وشغل الوظائف.

استعلام أسماء المرشحين لوظائف وزارة النقل

ننشر لكم قائمة أسماء المرشحين لوظائف وزارة النقل السعودية، وبدون عناء تعرف على المقبولين مبدئيا من خلال الملف المرفق.

أسماء المرشحات لوظائف وزارة النقل

استعلم عن اسماء المرشحات لوظائف وزارة النقل 1440 المبدئية

المستندات المطلوبة

نوهت وزارة النقل عن المستندات المطلوبة من المرشحين والمرشحات لإحضاؤها

المزيد من التفاصيل من صورة إعلان وزارة النقل عن نتائج القبول في وظائفها.