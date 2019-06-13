أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 من خلال جدارة التوظيف الإلكتروني

كشف مبارك العصيمي المتحدث الرسمي عن موعد إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 التي من المقرر صدورها اليوم، وكانت وزارة التعليم بالتعاون مع بوابة وزارة الخدمة المدنية، أعلن عن نتائج قبول جدارة 1441 صباح اليوم الخميس الموافق 10 من شهر شوال لعام 1440، وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، أن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441 من المقرر عرضها مساء اليوم.

كانت وزارة التعليم في المملكة أعلنت من قبل عن توافر 10456 وظيفة شاغرة للنساء والرجال على الوظائف التعليمية، بينهم 4953 وظيفة للرجال، و5503 وظيفة للنساء، وكشف العصيمي أن هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، ويشغلها مواطني ومواطنات المملكة وفق بعض الضوابط والشروط.

نتائج قبول جدارة 1441

وكانت وزارة الخدمة المدنية تلقت قبل أيام استفساراً حول موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441، ورد الحساب الرسمي للخدمة المدنية على تويتر، أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية من خلال بوابة نتائج قبول جدارة 1441

نتائج مفاضلات جدارة 1441

وقبل أيام أعلن مبارك العصيمي من خلال الحساب الرسمي على تويتر، أن نتائج مفاضلات جدارة 1441، ستبدأ خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى إعداد قوائم المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة، وأعلن أنه سيتم إعلان أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441، بالإضافة إلى أسماء المرشحين، في مساء الخميس الموافق 10 شوال لعام 1440 هجرياً.

أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441

هذا ويمكن معرفة المقبولين في الوظائف التعليمية من خلال رابط أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441، وذلك عبر منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني، وذلك عن طريق كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك، ومن ثم تسجيل جدارة، وكان التقديم على الوظائف التعليمية تم تمديده قبل فترة بناءً على طلب من المتقدمين والمتقدمات، وهو ما حققته لهم وزارة التعليم في المملكة.