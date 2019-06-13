أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1440-1441 عبر بوابة وزارة التعليم السعودية وجدارة

إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 عبر منصة جدارة وبوابة وزارة التعليم السعودية اليوم الخميس، وصرح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، انه سيتم إعداد كشوف المقبولين والمقبولات الأولية على وظائف التعليم، ودعوتهم لمطابقة البيانات عبر جدارة الخدمة المدنية بدايةً من الأسبوع القادم، عقب ظهور نتائج مفاضلة جدارة المبدئية مساء السوم الخميس 10-10-1440، وعقب ذلك سيتم إعلان أسماء مرشحي ومرشحات وظائف التعليم لتحديد موعد ما سيتبقى من اختبارات ومنها المقابلة الشخصية لخروج الأسماء النهائية.

وزارة التعليم كانت قد أعلنت عن عقد مسابقة وظيفية لشغل 10456 وظيفة تعليمية بجميع المناطق من الرجال والنساء، وتم وضع الشروط والضوابط الخاصة بالقبول والتسجيل على بوابة جدارة الخدمة المدنية، والتي استقبلت طلبات شغل الوظائف التعليمية1440- 1441، ونحن ننتظر خروج وزارة التعليم عبر مواقعها الرسمية وصفحاتها الخاصة، لتعلن عن روابط الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441، حيث من المنتظر تخصيص رابط إلكتروني لمرشحي الرجال وأخر للمرشحات من النساء.

نتائج قبول جدارة للوظائف التعليمية 1441

تعلن جدارة عبر صفحتها الرسمية، كيفية تم احتساب نقاط المفاضلة بين الخريجين والخريجات، وكيفية تم تحديد العناصر التي سترد ضمن كشوف أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 المبدئية وليست النهائية، لحين استكمال باقي اختبارات التعيين ومطابقة الوثائق والمستندات في مكاتب وفروع جدارة، غير أن ظهور نتائج قبول جدارة للوظائف التعليمية على موقع وزارة الخدمة المدنية غير مؤكد حتى الآن.

مطابقة جدارة للوظائف التعليمية

ننشر لكم مواعيد مطابقة جدارة للوظائف التعلية للرجال والنساء فور ظهورها برقية نتائج القبول المبدئي التي ستعلنها وزارة التعليم في غضون دقائق.

استعلام أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1440-1441

رابط موقع وزارة التعليم ستعلن من خلال موقعها الرسمية عن روابط استعلام أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية برقم الهوية أو عن طريق الاسم، وطريقة البحث عن أسماء المقبولين والمقبولات ستكون عن طريق الضغط على مفتاح ctrl+ F من لوحة المفاتيح وإدخال الاسم.