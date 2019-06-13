أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 هجرية عبر بوابة جدارة وزارة الخدمة المدنية

اليوم تقوم وزارة التعليم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً فى شهر رمضان الماضي بنحو 10456 وظيفة شاغرة للعمل بالحقل التعليمي العام الدراسي المقبل 1441 هجرية. والوظائف المعلن عنها متاحة للرجال بعدد 5503 وظيفة و للنساء بعدد 4953 وظيفة وتم فتح التقديم بتلك الوظائف في شهر رمضان الماضي .

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 عبر بوابة جدارة :-

قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، بأنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية مساء اليوم الخميس الموافق 12 يونيو 2019، 10 شوال.

حيث يمكن للمتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 عبر بوابة جدارة وزارة الخدمة المدنية بالضغط هنا

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن أعمال المفاضلة بين المتقدمين وإعداد قوائم المرشحين لشغل تلك الوظائف التعليمية قد بدأت في أوائل الأسبوع الجاري.

وفي ذات السياق شددت وزارة التعليم على ضرورة القيام تجهيز المستندات المطلوبة للترشح لتلك الوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها والالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وذلك بعد أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية.

ومن بين الأوراق المطلوبة للتقديم هي أصل الهوية الوطنية، وثيقة تخرج التقدير العام، وبالنسبة للحاصلين على الدبلوم التربوي يجب أن يقوموا بإحضار وثيقة الدبلوم العام في التربية، وكذلك يجب على الحاصلين على دبلوم التربية الخاص إرفاق وثيقة الدبلوم.