أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الصحة السعودية 1440-1441 .. والمستندات المطلوبة لإستكمال التقديم

نقدم لكم أسماء المقبولين مبدئيا في وظائف وزارة الصحة السعودية في المملكة العربية السعودية، حيث طرحت وزارة الصحة السعودية وظائف تحت مسمى وظيفة طبيب أسنان خلال شهر مارس الماضي من العام الجاري، وتم اليوم الإعلان عن أسماء المرشحين، والتي سوف يتم الاختيار فيما بينهم حسب الأقدمية والمؤهل الدراسي ومحل إقامة المرشح، وفيما يلي في الأسطر القادمة المستندات المطلوبة لاستكمال التقديم في وظائف الصحة، ونقدم لكم أيضا أسماء المرشحين لوظائف الصحة السعودية.

المستندات المطلوبة لاستكمال التقديم في وظائف الصحة السعودية:

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن عدد كبير من أسماء المرشحين للقبول في المديريات الصحية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، حيث بلغ عددهم حوالي 512 مرشحاً وقد طالبت وزارة الصحة المرشحين استكمال الأوراق المطلوبة في موعد أقصاه 5-7-2019 لجميع النساء والرجال، والمستندات المطلوبة كالأتي:

1- أصل صورة المؤهل وصورة منها.

2- أصل الهوية الوطنية وصورة منها أو سجل الأسرة.

3- بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على مؤهلات خارجية، يشترط إحضار شهادة معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم السعودية.

4- شهادة الامتياز.

5- بطاقة التسجيل المهنية سارية المدة للوظائف الصحية.

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أسماء المقبولين مبدئياً في وظائف وزارة الصحة السعودية:

نقدم لكم من خلال موقع” كلمة دوت أورج” أسماء المرشحين للقبول في وظائف الصحة السعودية، وكما ذكرنا سابقاً سوف يتم الاختيار فيما بينهم حسب ثلاث نقاط رئيسية الأقدمية والمؤهل ومحل الإقامة، وفيما يلي أسماء المقبولين لوظائف الصحة السعودية، والذين يجب استكمال أوراقهم خلال المدة المحددة وعدم استكمال الأوراق يعتبر متنازلاً عن التقدم للوظيفة،اسماء المقبولين لوظائف الصحة السعودية 2019.