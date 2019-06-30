نتائج الوظائف التعليمية 1440 – استعلام أسماء المرشحين والمرشحات نهائياً على الوظائف التعليمية

صرح مبارك العصيمي المتحدث باسم وزارة التعليم عن إعلان أسماء المرشحين والمرشحات نهائياً على الوظائف التعليمية 1440-1441 مساء اليوم عبر منصة وزارة التعليم تويتر، حيث يكون نتائج التقديم للمعلمين والمعلمات للوظائف التعليمية التي تمت من خلال التقديم عبر وزارة الخدمة المدنية جدارة، فيما دعت التعليم في وقت سابق عدد من مرشحي شغل التعليم لمطابقة البيانات وقد أعلنت عن نتائج المفاضلة للرجال والنساء من خلال رابط مطابقة بيانات الخدمة المدنية جدارة .. نتائج المفاضلة التعليمية رجال ونساء، وبعد إعلان أسماء المقبولين مبدئياً تعلن عن أسماء المرشحين والمرشحات نهائياً على الوظائف التعليمية.

إعلان نتائج الوظائف التعليمية 1440

وفقاً لتصريحات العصيمي أن إعلان نتائج الوظائف التعليمية 1440 رسمياً مساء اليوم عبر رابط منصة وزارة التعليم تويتر ، وهو يكون اختيار أسماء المرشحين والمرشحات نهائياً على الوظائف التعليمية ، وذلك بعدما تمت المفاضلة بين إجمالي أعداد المتقدمين الذين دعت بينهم وزارة التعليم لمطابقة البيانات عبر نظام جدارة وأعلنت أسماء المقبولين والمقبولات مبدئياً لشغل الوظائف التعليمية بعد اجتياز اختبارات قياس كفايات المعلمين والمعلمات.

رابط استعلام أسماء المرشحين والمرشحات نهائياً على الوظائف التعليمية

لمعرفة نتائج الوظائف التعليمية 1440 من خلال الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات نهائياً على الوظائف التعليمية وذلك من خلال رابط نظام جدارة أو موقع وزارة التعليم الذي يوفر عدة خدمات إلكترونية من أجل توفير الراحة للمواطنين في الشؤون الخاصة بالتعليم فضلاً عن إعلان الوظائف المتاحة ونتائج الطلاب من خلال نظام نور التابع للوزارة وأيضاً نتائج حركة النقل الداخلي ..وغيرها الكثير من الخدمات الأخرى.