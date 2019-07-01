أسماء المقبولين بوظائف الحج والعمرة 1440 ومواعيد المقابلة الشخصية للمطابقة

استكمالاً لما نقدمه لكم من أخبار عن الوظائف التي يتم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية نرصد ما تم الإعلان عنه خلال يوم أمس حيث تم الإعلان عن أسماء المقبولين بوظائف الحج والعمرة 1440 ودعت وزارة الحج والعمرة جميع المرشحين والمرشحات لإجراء المقابلة الشخصية وفقاً لمواعيد تم تحديدها والتي سنتعرف عليها خلال هذا التقرير، أسماء المرشحين لوظائف الحج والعمرة 1440.

وشمل إعلان نتائج قبول وظائف الحج والعمرة كشوف أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الحج والعمرة 1440 والذي جاء عددهم 952 متقدم ومتقدمة على الوظائف التي تم الإعلان عنها في خبر سابق بوظائف مختلفة للرجال والنساء وكان على رأس هذه الوظائف الخاصة بالرجال مراقب أمن وسلامة، أما بالنسبة للنساء فكانت العديد من الوظائف على رأسها كاتب ومراقب.

أسماء المقبولين بوظائف الحج والعمرة 1440

وأكدت وزارة الحج والعمرة على جميع المرشحين والمرشحات المعلن أسمائهم ضرورة اصطحاب بعض المستندات الموضحة وهي أصل الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة وزارة التعليم.

هذا وسنتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار عن وظائف وزارة الحج والعمرة 1440، ومن المعروف أن موسم الحج قد بدأ في الاقتراب ندعوا الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.