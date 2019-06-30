رابط أسماء المقبولين في الوظائف التعليمية 1440 للرجال والنساء عبر وزارة التعليم

يبحث عدد كبير من المتقدمين على الوظائف التعليمية عن رابط أسماء المقبولين في الوظائف التعليمية 1440، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441 خلال الساعات القليلة القادمة، وكان قد تم فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية في شهر رمضان الماضي، بعدد 10456 وظيفة شاغرة للنساء والرجال، حيث وفرت عدد 4953 وظيفة للرجال، وعدد 5503 للنساء، وكان التسجيل عبر نظام جدارة وزارة الخدمة المدنية.

ويترقب عدد كبير من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف التعليمية، الموعد النهائي، من أجل معرفة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441، من قبل وزارة التعليم في المملكة،يأتي ذلك بعد أن دعت وزارة التعليم كافة المرشحين والمرشحات إلى مطابقة بيانات جدارة، بحسب المواعيد التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى توفر كافة المستندات والمتطلبات أثناء الحضور.

أصل الهوية الوطنية الخاصة بكلا المرشحين والمرشحات.

يجب إحضار وثيقة التخرج، على أن تكون تفصيلية ومبين بها تاريخ التخرج وكشف الدرجات.

بالنسبة للحاصلين والحاصلات على المؤهلات الخارجية، يجب إحضار لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.

بالنسبة للحاصلين والحاصلات على الدبلوم التربوي، يجب إرفاق وثيقة دبلوم التربية، وذلك في حال إن كان المرشح أو المرشحة لا يحمل مؤهل تربوي.

يجب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة، وذلك بالنسبة لمن حصلوا على الدبلوم في التربية الخاصة.

ألية حساب نقاط المفاضلة للوظائف التعليمية

وأوضحت وزارة التعليم في وقت سابق، أن حساب نقاط المفاضلة للوظائف التعليمية، يتم بناءً على بعض الضوابط والشروط، وأكدت أن حساب نقاط المفاضلة مكون من 100 درجة، حيث تتم نقاط المفاضلة بالنسبة للمؤهل العلمي بواقع 40 درجة، وبالنسبة لدرجة اختبار كفايات المعلمين بواقع 40 درجة، كما يتم إضافة نقطتين على كل سنة أقدمية بحد أقصى 10 سنوات، وبواقع نقطتين كل عام.

الوظائف التعليمية 1440

كذلك أوضحت وزارة التعليم السعودية أن الأولوية لشغل لوظائف التعليمية، ستكون لحاملي مؤهلات البكالوريوس التربوي من الجامعات أو المعاهد المعتمدة، وأكملت أنه بحسب الأولوية، سيكون حاملي البكالوريوس غير التربوي، والحاصلين على الدبلوم التربوي، من المؤسسات التدريبية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث، ويليهم حاملي مؤهل البكالوريوس غير التربوي، من المعاهد أو الجامعات المعتمدة، ويليهم حاملي البكالوريوس الحاصلين على المؤهل عن طريق الانتساب.

أسماء المقبولين في الوظائف التعليمية 1440

وكانت وزارة التعليم دعت 10326 مرشح ومرشحة على الوظائف التعليمية، على أن يتم إجراء المفاضلة النهائية، وفق بعض العناصر التي اشتملت على نقاط المفاضلة، كما أعلنت أنه يمكن معرفة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 والمرشحات أيضاً على رابط أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441، أو عبر الرابط المباشر من خلال بوابة وزارة التعليم الإلكترونية، على رابط أسماء المقبولين في الوظائف التعليمية 1440، والذي أعلن عنه من خلال تغريدة قبل ساعات، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، مؤكداً أن موعد إعلان النتائج النهائية مساء اليوم الأحد الموافق 27 شوال 1440، بالإضافة الإعلان عن الإدارات التعليمية التي سيتوجه لها المرشحون والمرشحات على الوظائف التعليمية.