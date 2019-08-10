أطفال الحجاج يقفون علي صعيد عرفات مرددين ” لبيك اللهم لبيك” .. صور

رصدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ” واس” أصطحاب الأطفال مع ذويهم حجاج بيت الله الحرام اليوم السبت ابان وقوفهم علي صعيد عرفات والمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، وهم يرددون بصوت عال بالتلبية ” لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لبيك ” مرتدين الإزار والرداء الأبيضين .

أطفال الحجاج علي عرفات

وسجلت كاميرات وكالة “واس” السعودية الكثير من مظاهر العناية والملاطفة التي يحظى بها الأطفال من قبل رجال الأمن السعودي , ومنسوبو القطاعات الخدمية وضيوف الرحمن , في كل مكان يتجهون إليه في صورة من أبهى صور التلاحم والتراحم بين المسلمين , وهم يلهجون بخالص الدعاء للمولى عز وجل , أن يتقبل منهم ومن جميع حجاج البيت العتيق حجهم وسعيهم وصالح أعمالهم .

مشهد مهيب بسقوط أمطار غزيرة علي الحجاج بعرفات ومزدلفة ومني .. فيديو

الحجاج الي مزدلفة

وانهى حجاج بيت الله الحرام الوقوف علي صعيد عرفات ، وقضاء ركن الحج الأعظم، في يوم تعددت فيه ألوان الحجاج، وتنوعت جنسياتهم، واختلفت لغاتهم وألسنتهم؛ غير أن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد هو توحيد الله وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته، حيث وبدأ بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالتوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة.

رمي الجمرات

ويؤدي الحجاج عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير ، ويلتقطوا بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد العاشر من ذي الحجو أول عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، حيث تعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.