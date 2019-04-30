أعرف الموعد الجديد لصرف الدفعة ال18 من “حساب دعم المواطن” برقم الهوية

أعزائنا المتابعين لموقعنا كلمة دوت أورج، يشرفنا أن نقدم لكم هذا المحتوي عن موعد صرف الدفعة ال18 من حساب المواطن، ونتمني أن ينال رضاكم، برنامج دعم حساب المواطن هو برنامج تكافلي، ويعتبر من أكبر البرامج في مجال التكافل الإجتماعي علي مستوي الوطن العربي، لأن عدد المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج 12 مليون مواطن سعودي، فهذا البرنامج يستهدف المواطن السعودي محدود الدخل في المملكة، ويتم إيداع حساب المواطن في اليوم ال10 من كل شهر ميلادي، والمعروف أن هذا البرنامج بدأ عام 2017، ومستمر حتي اليوم وبحسب المصادر الرسمية السعودية، فأنه قد تم صرف 30 مليار ونصف المليار ريال سعودي علي هذا البرنامج.

ما هي خطوات معرفة قيمة الدعم التقديرية لبرنامج حساب المواطن

الدخول إلي موقع حساب المواطن عبر الموقع التالي من هنا. إختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية. كتابة عدد أفراد الأسرة من سن 18 فأكثر. كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة. ظهور المبلغ التقديري المستحق للمواطن.

موعد صرف الدفعة ال18 من برنامج دعم حساب المواطن

ذكر حساب المواطن أنه تقرر تقديم موعد إيداع الدفعة ال18 من الدعم المقرر هذا الشهر، وقال حساب المواطن عبر تويتر أنه يكون صرف الدفعة التالية بعد 10 أيام من تاريخ اليوم 30/4/2019 أي يوم 9/5/2019.

الشروط الواجب توافرها في المستحقين لبرنامج دعم المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية. يستثني من شرط الجنسية السعودية من هو إبن وإبنة المواطنة السعودية، والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. أن يكون المستفيد مقيم إقامة كاملة داخل المملكة ولا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوم في ال12 شهر السابقة لموعد الصرف. عدم تواجد المستفيدين في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. تعتمد معايير الإستحقاق علي إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

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