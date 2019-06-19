أعرف شروط التقديم في وظائف ديوان المظالم من خلال البوابة الإلكترونية لديوان المظالم

نتابع معكم أحبائنا في المملكة من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج”، تفاصيل المسابقة التي أعلن عنها ديوان المظالم، والتي تستحوز على إهتمام الشباب السعودي، الذي يرغب في العمل ونقدم لكم رابط التقديم وموعد التقديم في الوظائف، ويسعدنا أن نوفق في تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة من خلال هذا المقال الهام .

إعلنت إدارة الموارد البشرية بديوان المظالم، تلقي طلبات الراغبين بالتقديم في وظائف ديوان المظالم، المعلن عنها بعدة مدن بالمملكة على المرتبتين السادسة والرابعة، وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية.

الشروط الواجب توافرها في شغل وظائف ديوان المظالم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حسن السلوك والسير. أن لا يقل سن المتقدم للوظائف عن 18 عام. أن يكون لائقاً طبياً أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظائف. أن لا يكون المتقدم محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بالسجن لمدة لاتزيد عن سنة والعقوبة في أي من جرائم الرشوة والتزوير والإختلاس وتهريب المخدرات أو الإتجار بها أو ترويجها أو المعسكرات. أن يكون غير مفصول من الخدمة في الدولة لأسباب تاديبية أو مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ فصله مفضلاً أن لا يكون لديه خدمة سابقة وأنتهت وفق المادة (226) من الائحة ما لم تكن قد مضت سنة من من تاريخ إنهاء الخدمة. المتقدم لوظائف المرتبة السادسة يشترط أن يجتاز الإختبار قياس القدرات المعرفية الذي يقدمها المركز الوطني للقياس على أن يكون المتقدم أجري الإختبار قبل 3/11/1440 وسيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية. أن يجتاز المتقدم لوظائف المرتبة الرابعة إختبار القدرات العامة.

رابط التقديم وموعد التقديم في الوظائف

يتم التقديم في الوظائف عن طريق رابط البوابة الألكترونية لديوان المظالم من هنا.

موعد التقديم للوظائف أعتباراً من 15/11/1440 إلي 17/11/1440 هجري

تعرف على المدن التي بها الوظائف بديوان المظالم

مدينة الرياض، مدينة الدمام، مدينة المدينة المنورة، مدينة ابها، مدينة جدة، مدينة سكاكا، مدينة مكة المكرمة، مدينة الإحساء، مدينة نجران ،مدينة حائل.

وفي نهاية المقال كل التوفيق للمتقدمين للوظائف الخاصة بديوان المظالم.