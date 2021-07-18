أفضل دعاء يوم عرفة الذي ذكره النبي عليه السلام و6 فضائل لهذا اليوم

بواسطة إسلام عوض
أفضل دعاء يوم عرفة  أفضل دعاء يوم عرفة 

ننشر لمتابعينا أفضل دعاء يوم عرفة الذي أخبرنا به النبي صلى اله عليه وسلم، فيوم عرفة من الأيام المباركة وهو منحة وهبة ونفحة من الله لعباده، والعاقل هو من يتعرض لنفحات الله ولا يضيعها، فقد قال النبي إن لكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبداً.

1 دعاء يوم عرفة وفضائله
2 أفضل دعاء يوم عرفة
3 يوم عرفة يوم يغيظ الشيطان

دعاء يوم عرفة وفضائله

ويوم عرفة له العديد من الفضائل والتي نذكر بعضها في السطور التالية.

أولاً: من فضائل يوم التاسع من ذي الحجة، أنه نزل فيه قول الله “اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا”، ففي يوم عرفة أكمل الله الدين للمسلمين لأنهم لم يكونوا حجوا حجة الإسلام، فلما حجوا أتموا أركان الإسلام الخمسة، وأكمل لهم دينهم، كما غفر الله في هذا اليوم، وهذا هو تمام النعمة.

أفضل دعاء يوم عرفة 
أفضل دعاء يوم عرفة

أفضل دعاء يوم عرفة

ثانياً: يوم عرفة هو يوم الدعاء، ويوم الدعوات فيه مجابة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال النبي، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي “لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير”.

ثالثاً: يوم عرفة هو يوم العتق من النار، قال النبي “ما من يوم أكثر من أن يعتق الله رقاباً من الجنة من يوم عرفة”.

رابعاً: من فضائل يوم عرفة، أن صيامه يكفر ذنوب سنتين السنة التي قبله والسنة التي بعده كما ذكر النبي في الحديث الصحيح.

يوم عرفة يوم يغيظ الشيطان

خامساً: يوم عرفة هو يوم يغيظ الشيطان وذلك لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز المولى تبارك وتعالى عن الذنوب الجسام.

سادساً: في هذا اليوم من حفظ جوارحه عن المعاصي غفر الله له، قال النبي عليه السلام، هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصره غفر الله له.

لذلك صوموا هذا اليوم وأكثروا من دعاء يوم عرفة الذي ذكره النبي “لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير”، واحفظوا جوارحكم عن المعاصي، وسلو الله أن يعتق رقابكم من النار.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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