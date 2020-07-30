أفضل دعاء يوم عرفة.. وفضل صيامه وحكمه للحاج وغير الحاج

أفضل دعاء يوم عرفة أكثر ما يسأل عنه كثيرون من المسلمون في هذا اليوم والذي يصادف هذا العام الخميس الموافق التاسع من ذي الحجة 1441هـ، و 30 يوليو 2020م، ويحرص فيه المسلمون على القيام بالأعمال التي تقرّب العبد إلى الله والتضرع إليه بالدعاء لما لهذا اليوم من فضل كبير والدعاء فيه مستجاب بإذن الله ، حيث وقفة عرفة تعدّ من أعظم شعائر الحج ، فضلًا عن أن جبل عرفات ويوم الوقفة فيه شهدت أعظم خطبة في تاريخ البشرية وتعتبر نقطة حاسمة ومنهج للديانة الإسلامية ، إنها خطبة حجة الوداع التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

دعاء يوم عرفة

من أين جاءت التسمية؟

تعددت الروايات في تسمية يوم عرفة بهذا الاسم ونذكر أشهرها عن المسلمين وهي:

أن في هذا اليوم يتعارف الناس على بعضهم من مختلف الاقطار والأمصار بوقوفهم جميعًا على جبل عرفات بوقت واحد.

وقيل أن في هذا اليوم يعترف الناس بذنوبهم ويسألون الله المغفرة والتوبة والعفو.

وفي رواية أخرى ان آدم وحواء بعد إخراجهما من الجنة عندما عصيا أمر ربهما ، تقابلا في ذلك المكان وعرف بعضهما الآخر.

والرواية الأخرى ان جبريل عليه السلام عندما كان يطوف بسيدنا إبراهيم ويريه مشاهد ومناسك الحج ويقول له أعرفت أعرفت؟ فيقول إبراهيم ” عرفت عرفت”

فضل يوم عرفة

يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله واحبها إلى رسول الله فهو في العشر الأوائل من ذي الحجة التي أثنى عليها الله سبحانه وتعالى وأقسم بها في كتابه العزيز حيث قال: “وليال عشر”، كما أنه احد ايام الأشهر الحُرم وأشهر الحج ومن فضائله أيضًا:

أتمّ الله فيه نعمته على عباده بإكمال دين الإسلام ” اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم الإسلام دينًا”

يوم عرفة عيد للحجاج لقوله صلى الله عليه وسلم : (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب).

أعظم ركن من اركان الحج هو يوم عرفة الحج، فالحج عرفة.

إنه اليوم المشهود.

يوم عرفة تجتمع فيه جميع العبادات.

إنه يوم المباهاة ومغفرة للذنوب والعتق من النار ، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته).

أفضل الأعمال في يوم عرفة

يُستحب استقبال هذا اليوم بالعمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة، فأجر العمل فيها يكون مضاعفاً ، عمّا في غيره من أيام السنة، فيُستحب القيام بالأعمال التالية:

صدق التوبة والرجوع إلى الله.

الحرص على الطاعات، والبعد عن أسباب عدم القبول والمغفرة من الله، مثل: المعاصي، والذنوب.

الإصرار والعزيمة على اغتنامه، والحرص على نيل أجره

الإكثار من الصلاة والحرص على أدائها في وقتها ومع الجماعة والتبكير إليها.

الإكثار من السنن مع كثرة السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: (عليك بكثرة السجود، فإنّك لن تسجد لله سجدة إلّا رفعك الله بها درجة، وحط عنك خطيئة).

الجهربالتكبير وهو التكبير مع رفع الصوت، ومن السنة التكبير بشكل فردي، فلم يرد التكبير بشكل جماعي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أو أحد من السلف الصالح.

حكم صيام يوم عرفة

صيام يوم عرفة من أفضل الأعمال وذو أجر عظيم فالأجر من الله وهو يجزي به ويكفر فيه الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده)، وقال أيضًا: (ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلّا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً)، ولكن صيام الحاج في هذا اليوم فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عيد له وفيه مشقة وإضعاف للحاج من أداء الشعيرة.

أفضل دعاء يوم عرفة

ومن احب الاعمال في هذا اليوم الدعاء رجاء الإجابة وخير الدعاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: