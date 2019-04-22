رغم بطء نظام نور…إليكم أفضل 3 طرق لفتح موقع نظام نور

تعاني المواقع الخدمية بصورة عامة من كثرة الزوار الذين يقومون بالدخول إلى هذه المواقع، وهذا ما يعاني منه منذ فتح باب التسجيل فير رياض الأطفال، في الوقت الذي يتزامن فيه ميعاد الاختبارات النهائية لبعض المراحل الدراسية، والاستعلام عن النتائج، وقد أدى هذا الأمر إلى حدوث بعض العطل في الموقع، وسوف نقوم من خلال هذا المقال باستعراض أبرز ثلاثة طرق لحل مشكلة تحميل موقع نظام نور.

طريقة فتح نظام نور

نتيجة للازدحام الذي يعاني منه نظام نور هذه الأيام، نقوم بتقديم أهم الطرق لتحميل الموقع بسهولة

أولا: يجب أن يقوم المستخدم باستخدام شبكة اتصال ذات سرعة عالية.

ثانيا: يفضل أن يقوم المستخدم باستخدام متصفح خفيف نسبيا، ومن أهم هذه المتصفحات جوجل كروم.

ثالثا: يجب أن يقوم المستخدم بتكرار التحديث في حالة ثقل الموقع.

نظام نور

يذكر أن عدد كبير من المواطنين بالمملكة، قد أبدوا من تذمرهم عقب الإعلان عن فتح باب التسجيل للطلبة والطالبات لمرحلة رياض الأطفال، تزامنا مع الاختبارات والاستعلام عن شهادات المدارس، وقد تسبب ذلك الأمر في تعطل الموقع، واشتكى الكثير من أولياء الأمور من صعوبة الدخول إل البوابة الإلكترونية لنظام نور، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من القيام بتسجيل أطفالهم في الروضات حتى الآن.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن وجود شرط أساسي لضمان قبول الطلبة الراغبين في التسجيل في المرحلة الابتدائية وهي أن يكونوا قد أتموا الدراسة في واحدة من الروضات المعتمدة من قبل الوزارة، وهو الأمر الذي جعل من التسجيل في مرحلة رياض الأطفال أمرا ضروريا.

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