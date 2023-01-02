أقوى العروض والخصومات من إكسترا السعودية على الهواتف واللابتوب والساعات الذكية والعارض ساري حتى 7 يناير 2023
تقدم شركة إكسترا دائما أقوى العروض والخصومات لعملائها بالمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن هواتف وأجهزة لوحية ولابتوب وساعات ذكية من ماركة هواوي، كما أن هذه العروض مستمرة حتى يوم السبت 7 يناير 2023 وذلك في جميع معارض إكسترا، ومن خلال مقالنا هذا سنتعرف على عروض إكسترا المتميزة وهي كالآتي.
تخفيضات وعروض إكسترا على هواتف هواوي:
- يوجد في عروض إكسترا هاتف هواوي بي 50 بوكيت ذهبي اللون، ومساحة التخزين 512 جيجا و4 جي، بسعر 3659 ريال سعودي مع خصم يصل 43.69%.
- تتضمن عروض إكسترا هاتف هواوي نوفا 9 أزرق اللون، ومساحة التخزين 128 جيجا و4 جي، بسعر 999 ريال سعودي مع خصم يصل إلى 47.39%.
- تتوفر عروض إكسترا على هاتف هواوي بي 50 أسود اللون، ومساحة التخزين 256 جيجا و4 جي، بسعر 1899 ريال سعودي مع خصم يصل إلى 36.67%.
- يوجد بالعرض هاتف هواوي نوفا 9 اس اي أزرق اللون، ومساحة التخزين 128 جيجا و4 جي، بسعر 779 ريال سعودي مع خصم يصل إلى 35.02%.
- تتضمن عروض إكسترا هاتف هواوي واي 9 اي وردي اللون، ومساحة التخزين 128 جيجا، بسعر 669 ريال سعودي مع خصم يصل إلى 39.12%.
- يوجد بالعرض هاتف هواوي نوفا واي 60 أسود اللون ومساحة التخزين 64 جيجا، بسعر 499 ريال سعودي مع خصم يصل إلى 28.61%.
عروض وخصومات إكسترا على ساعات هواوي:
- عروض إكسترا تتوفر على ساعة هواوي جي تي 2 برو باللون الأسود، بسعر 649 ريال مع خصم يصل إلى 35.03%.
- متوفر بالعرض ساعة هواوي جي تي 3 برو باللون الرمادي، بسعر 1399 ريال مع خصم يصل إلى 6.67%.
- عروض إكسترا تتوفر على ساعة هواوي جي تي 3 مع سوار معدني ذهبي اللون، بسعر 1099 ريال مع خصم يصل إلى 15.39%.
- عروض إكسترا تحتوي على ساعة هواوي ذكية 3 أكتيف مع سوار رياضي أسود اللون، بسعر 1289 ريال مع خصم يصل إلى 19.38%.
- يوجد أيضًا بالعرض ساعة هواوي ذكية 3 برو مع سوار من الجلد بسعر 1689 ريال مع خصم يصل إلى 15.50%.
عروض إكسترا على الأجهزة اللوحية ولابتوب ماركة هواوي:
- يوجد في عروض إكسترا جهاز لابتوب هواوي ميت بوك دي 15 كور اي 5 فضي اللون، 15.6 بوصة بمساحة تخزين 256 جيجا و8 جيجا، بسعر 1999 ريال مع خصم يصل إلى 33.34%.
- عروض إكسترا تحتوي على جهاز لابتوب هواوي ميت بوك 14 ايه ام دي رايزن 5 رمادي اللون، 14.0 بوصة بمساحة تخزين 512 جيجا، بسعر 2299 ريال مع خصم يصل إلى 34.29%.
- عروض إكسترا تتوفر على جهاز لوحي هواوي ميت باد تي 10 أزرق اللون، 9.7 بوصة استخدام واي فاي بمساحة تخزين 64 جيجا، بسعر 599 ريال مع خصم يصل إلى 29.44%.
- كذلك يوجد في عروض إكسترا جهاز لوحي هواوي ميت باد تي 10 استخدام واي فاي، 9.7 بوصة بمساحة تخزين 32 جيجا بسعر 479 ريال مع خصم يصل إلى 31.47%.