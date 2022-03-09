أقوى عروض اكسترا بالسُّعُودية على الأجهزة والشاشات في رمضان 1443

تعدّ اكسترا من أقوى المتاجر الإلكترونية المتوفرة في المملكة العربية السُّعُودية توفير مختلف العروض والتخفيضات على مختلف السلع والمنتجات الحصرية والتخفيضات ابتداء من اليوم وسارية حتى 31 مارس، والخصومات بالتحديد على الإلكترونيات، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على عروض اكسترا في المملكة العربية السُّعُودية.

عروض اكسترا في السُّعُودية:

حرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها خصومات وتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:

مكبر صوت إلى جي 7.1.4 قناة، 770 واط.

يشمل العرض على مكبر صوتا ل جي بلوتوث 3.1.2، 380 واط متوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على مكبر صوت ال جي 300 واط بلوتوث 1.2 قناة متوفر باللون الأسود.

يشمل العرض على مكبر صوت ال جي بلوتوث 100 واط متوفر باللون الرمادي.

يحتوي على ال جي ون بودي ساوند سيستيم 1800 واط.

توفر اكسترا عرض على مضخم صوت ال جي 1000 واط.

تقدم اكسترا على مكبر صوت ال جي بلوتوث 130 واط متوفر باللون الأسود.

عروض اكسترا في السعودية على الأجهزة الكهربائية:

توفر اكسترا الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي: