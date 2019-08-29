أقوى عروض طيران ناس الجديدة تبدأ من 39 ريال فقط

أعلن طيران ناس الشركة الوطنية السعودية لطيران عن عروض طيران ناس الجديدة لعام 2019-2020، وذكرت الشركة أن العروض الجديدة جاءت لتستهدف شريحة أكبر من المستفيدين ولجذب المسافرين لكي يكونوا على رحلات طيران ناس على مدار العام حيث تبدأ الأسعار من 39 ريال للرحلات الداخلية، أما الرحلات الدولية فتبدأ الرحلة من 199 ريال، كما أن الشركة حددت المدة التي تسري فيها العروض.

عروض طيران ناس الجديدة

أعلنت شركة ناس عن عروض طيران ناس الجديدة بالشروط التالية:

تاريخ الحجز يكون من يوم 28 أغسطس حتى يوم 7 سبتمبر لعام 2019 في تمام الساعة 23:59.

تاريخ السفر يكون من يوم 13 سبتمبر لعام 2019- حتى يوم 31 مارس من العام القادم 2020.

ولا يشمل العرض العطلة الأسبوعية من الخميس للسبت.

تكون العروض على الدرجة الاقتصادية فقط.

السعر بالريال وشامل الضرائب المضافة كاملة.

وتشمل العروض جميع الرحلات المباشرة فقط.

أهم عروض الرحلات الداخلية من طيران ناس

الرحلة قيمة التذكرة من جدة – المدينة المنورة 39 ريال من الرياض -الدمام 49 ريال من جدة -أبها 79 ريال من الدمام -القيصومة 59 ريال من الرياض-المدينة المنورة

من الرياض -الطائف.

من الرياض-جدة

من جدة-القصيم

جدة -تبوك 99 ريال من الرياض -لأبها 129 ريال

أهم عروض الرحلات الدولية من طيران ناس

الرحلة قيمة التذكرة من الرياض-الكويت 199 ريال من جدة-عمان 239ريال الدمام-القاهرة 249 ريال الرياض-عمان 259 ريال الرياض -دبي 299 ريال أبها-القاهرة 349 ريال الرياض-لاهور 439 ريال الرياض-سراييفو 699 ريال الرياض-باكو 569 ريال

قالت الشركة أن هدف عروض طيران ناس الجديدة هي تشجيع المسافرين وتحفيزهم على السفر داخل وخارج المملكة، وتحرص الشركة على تقديم العروض التنافسية يمكن التعرف على عروض طيران ناس والحجز من الموقع الرسمي،في سياق ذلك يُعد طيران ناس الشركة الرائدة في الطيران الاقتصادي بالمملكة منذ انطلاقها في العام 2007م وهي تقدم الجديد والمتميز بأفضل الأسعار التنافسية.