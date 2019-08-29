 التخطي إلى المحتوى

أقوى عروض طيران ناس الجديدة تبدأ من 39 ريال فقط

كتب هاجرفي آخر تحديث
أقوى عروض طيران ناس الجديدة تبدأ من 39 ريال فقط
عروض طيران ناس الجديدة 2019-2020

أعلن طيران ناس الشركة الوطنية السعودية لطيران عن عروض طيران ناس الجديدة لعام 2019-2020، وذكرت الشركة أن العروض الجديدة جاءت لتستهدف شريحة أكبر من المستفيدين ولجذب المسافرين لكي يكونوا على رحلات طيران ناس على مدار العام حيث تبدأ الأسعار من 39 ريال للرحلات الداخلية، أما الرحلات الدولية فتبدأ الرحلة من 199 ريال، كما أن الشركة حددت المدة التي تسري فيها العروض.

عروض طيران ناس الجديدة

أعلنت شركة ناس عن عروض طيران ناس الجديدة بالشروط التالية:

عروض طيران ناس الجديدة
عروض طيران ناس الجديدة
  • تاريخ الحجز يكون من يوم 28 أغسطس حتى يوم 7 سبتمبر لعام 2019 في تمام الساعة 23:59.
  • تاريخ السفر يكون من يوم 13 سبتمبر لعام 2019- حتى يوم 31 مارس من العام القادم 2020.
  • ولا يشمل العرض العطلة الأسبوعية من الخميس للسبت.
  • تكون العروض على الدرجة الاقتصادية فقط.
  • السعر بالريال وشامل الضرائب المضافة كاملة.
  • وتشمل العروض جميع الرحلات المباشرة فقط.

أهم عروض الرحلات الداخلية من طيران ناس

الرحلةقيمة التذكرة
من جدة – المدينة المنورة39 ريال
من الرياض -الدمام49 ريال
من جدة -أبها79 ريال
من الدمام -القيصومة59 ريال
  • من الرياض-المدينة المنورة
  • من الرياض -الطائف.
  • من الرياض-جدة
  • من جدة-القصيم
  • جدة -تبوك
99 ريال
من الرياض -لأبها129 ريال

أهم عروض الرحلات الدولية من طيران ناس

الرحلةقيمة التذكرة
من الرياض-الكويت199 ريال
من جدة-عمان239ريال
الدمام-القاهرة249 ريال
الرياض-عمان259 ريال
الرياض -دبي 299 ريال
أبها-القاهرة349 ريال
الرياض-لاهور439 ريال
الرياض-سراييفو699 ريال
الرياض-باكو569 ريال

قالت الشركة أن هدف عروض طيران ناس الجديدة هي تشجيع المسافرين وتحفيزهم على السفر داخل وخارج المملكة، وتحرص الشركة على تقديم العروض التنافسية يمكن التعرف على عروض طيران ناس والحجز من الموقع الرسمي،في سياق ذلك يُعد طيران ناس الشركة الرائدة في الطيران الاقتصادي بالمملكة منذ انطلاقها في العام 2007م وهي تقدم الجديد والمتميز بأفضل الأسعار التنافسية.

سوف يهمك:

عن الكاتب

هاجر

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على ماجستير الإعلام قسم الصحافة أحب الكتابة العلمية والتقنية والخبرية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.