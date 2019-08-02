أكبر معمرة تايلاندية تصل السعودية لاداء مناسك الحج .. صور

وصلت أكبر معمرة تايلاندية تبلغ من العمر103 أعوام لأداء فريضة الحج لأول مرة في حياتها، حيث تم استقبالها بالحفاوة والورود والهدايا في مقر إقامتها في أحد الفنادق المجاورة للمسجد الحرام، قائلة: أحمد الله بأن حقق حلمي بمشاهدة المسجد الحرام وعن اللحظات الأولى عندما رأيت الكعبة المشرفة ذرفت الدموع شوقًا وفرحًا لهذه اللحظة التاريخية في حياتي وللقاء في أول بيت وضع للناس والحمد لله الذي مد في عمري حتى أدي فريضة الحج قبل مماتي .

معمرة تايلاندية تصل السعودية

ولفتت المعمرة تايلاندية – الحاجة نهلة- في حوار مع صحيفة سبق السعودية عبر مترجم البعثة نائب مكتب شؤون حجاج تايلاند، بأن الله وهب لها الابناء ومزرعة صغيرة هما الذين أسهموا بعد الله عز وجل في تحصيل المال طيلة 20 عامًا وذلك من خلال بيع محصول زراعة “الأرز” واقتطاع جزء منه أرباح بيعه وادخرت حتى وصلت إلى 23 ألف ريال من أجل القدم للملكة العربية السعودية لاداء مناسك الحج.

وعن حياتها وأسرتها قالت المعمرة التايلاندية إن لديها 4 أبناء و7 أحفاد اثنان منهم قدموا معها للحج ، مشيرة إلي انها لا تعاني من الأمراض المزمنة كالسكر والضغط .

موعد عيد الأضحى

وأعلنت المملكة العربية السعودية رسميا أن أمس الخميس المتمم لشهر ذي القعدة ، اليوم الجمعة الثاني من أغسطس غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1440، حيث أكد بيان رسمي للحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة معلنه أن الوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق العاشر من شهر أغسطس ، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.