اكواد خصم”شقردي” 2020 “Shgardi app promocode”أهم تطبيقات التوصيل في السعودية

مع التطور التكنولوجي أصبحت تطبيقات الجوال هي السمة الرئيسية التي يعتمد عليها المواطن السعودي في طلب الخدمات وشراء الخدمات ومع تقدم مستوى شركات تصميم تطبيقات الجوال في المملكة العربية السعودية أصبحنا نشهد تطبيقات مبتكرة في هذا المقال نقدم لكم أفضل تطبيق لطلب وتوصيل الطعام وأي أغراض تريدونها في السعودية.

تطبيق شقردي Shgardi app

تطبيق شقردي هو من أشهر تطبيقات توصيل الطلبات في السعودية ويخدم مجموعة كبيرة من المتاجر ومحلات الأيس الكريم والقهوة والعصائر والمخابز، مما يجعله مميز عن غيره، ويتميز بعدم وجود حد إدني للطلبات ويمكن متابعة حالة الطلب بواسطة GPS حتى الاستلام.

خدمات شقردي أكثر

– تطبيق توصيل طعام حيث يقدم خدماته لجميع مدن السعودية الرئيسية مثل (الرياض، جدة، الخبر، الدمام)، وغيرها من المدن على مستوى المملكة.

– هو تطبيق شركة شقردي لتوصيل طلبات الطعام، ويتميز بأنه يمتلك أكثر من 1000 مطعم يمكن الطلب منها مباشرةً ويتميز التطبيق بسهولة الاستخدام ومتابعة حالة الطلب منذ التجهيز حتى الاستلام، مع توفير خيارات عديدة للدفع، ويسعى التطبيق إلى توسيع عدد المطاعم وجلب عروض قوية من المطاعم مما يجعل التطبيق مميز في تقديم عروض وجبات الطعام.

– كما أن شقردي يشجع الأسر المنتجة، ممن ينتجون الأطعمة والحوى المختلفة، و الطعام المنزلي كما يمتلك التطبيق قاعدة كبيرة من الطهاة الذي يقدمون الطعام ويتواجدون في العديد من المدن السعودية، ويعمل التطبيق على تقديم طعام صحي بالإضافة إلى المساهمة في استثمار وقت الأسر وتقديم عمل ينفع المجتمع ويعود عليهم بربح مالي.

شقردي في طريقه للأفضل

هو تطبيق مميز يعمل على تسهيل خدمة وجود المطاعم او المتاجر التي بالقرب من العملاء من خلال تحديد مكان العميل بواسطة (GPS) الموبايل وعرض المطاعم التي بالقرب منه مع عرض أبرز عروض طعام هذه المطاعم، ويتميز التطبيق بسهولة الاستخدام وطلب الطعام.

تطبيق شقردي يسوي أي شيء

تطبيق شقردي لا يقتصر فقط على توصيل الطعام، بل يقوم شقردي بتوصيل أي شي تحتاج إليه من أي محل أو متجر مثل ( البقالات، الأسواق، المولات، الصيدليات، الكافيهات، وحتى المشاوير الخاصه!!).

أكواد خصم تطبيق شقردي

يوفر تطبيق شقردي لجميع عملاءه مجموعة متميزة من أكواد الخصم التي توفر من سعر التوصيل ما يصل إلى 50% من سعر التوصيل، وسوف نعرض لكم بعض الأكواد المتميزة ومنها:

كود خصم (wow). كود خصم (Em11). كود خصم (jeo). كود خصم (srk). كود خصم (zee). كود خصم (Eman1). كود خصم (Boss).

هذة الأكواد مصرح بها من التطبيق نفسه، والجديد في تطبيق شقردي انه يتم التعاقد حالياً مع أكبر المطاعم والمحلات في المملكة العربية السعودية، لكي بالفعل أقوى تطبيقات التوصيل في المملكة.