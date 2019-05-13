أماكن الوظائف الشاغرة بديوان المُراقبة العامة بالسعودية | والشروط المطلوبة في المُتقدمين لشغل الوظيفة

تهدف دوماً قيادة المملكة العربية السعودية لتدعيم فرص التوظيف والكسب للمواطن السعودي، بتوسيع قاعدة التوظيف على قواعد مدروسة لرؤية شاملة تهدف بأن يقود المواطن السعودي وطنه بالعمل والإنتاج، وفي إطار هذا تم الإعلان عن وظائف شاغرة بديوان المراقبة العامة، وذلك لحملة الثانوية العامة بجميع فروع ديوان المراقبة وفق شروط مُحددة تم ذكرها .

ونحن هنا سوف نوضح إليكم بكل ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من تفاصيل من قبل ديوان المراقبة العامة، عن أماكن تلك الوظائف المطلوبة، كما سيتم توضيح الشروط التي تم تحديدها بدقة والمطلوب توافرها في المتقدم لشغل تلك الوظائف المُعلن عنها بديوان المراقبة .. فإليكم التفاصيل .

أماكن الوظائف الشاغرة بديوان المراقبة العامة

ولقد تم التحديد من قبل ديوان المراقبة للأماكن المطلوبة لشغل الوظائف المُعلن عنها حديثاً ضمن فروعه المُتعددة داخل المملكة العربية السعودية وهي كالتالي :

مطلوب شغل وظائف بديوان المراقبة العامة بالمركز الرئيسي بالعاصمة الرياض .

الفروع التابعة للديوان بمكة .

الفروع التابعة للديوان بالمنطقة الشرقية وتحديداً الدمام .

فروع الديوان بأبها .

فروع ديوان المراقبة بسكاكا .

فروع الديوان بجازان .

فروع ديوان المراقبة بالقصيم .

فروع ديوان المراقبة بالمدينة المنورة .

فروع ديوان المراقبة بحائل .

فروع الديوان بنجران .

فروع الديوان بتبوك .

فروع الديوان بالباحة .

وفرع ديوان المراقبة العامة وذلك بالمنطقة الشمالية .

شروط وظائف ديوان المراقبة العامة

ولقد حدد ديوان المراقبة العامة السعودي، شروط الوظائف الشاغرة المُعلن عنها قريبا، والتي تمثلت في :