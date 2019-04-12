أماكن فروع متجر النصر بالتفصيل في المملكة العربية السعودية ، كيفية الشراء إلكترونياً

متجر النصر ، هو المتجر الرسمي الوحيد بالمملكة العربية السعودية لأفضل النوادي بالسعودية وهو نادي النصر السعودي ، يقدم المتجر باقة متنوعة لمحبي ومشجعي نادي النصر السعودي حيث يقدم الأطقم الرياضية ، والملابس يوجد بها لوجو النادي ، كما يقدم أكسسوارات مختلفة بها لوجو النادي مثل ساعة الحائط ، شارة ، أداة لتلوين الوجه .

أماكن فروع متجر النصر بالسعودية

يوجد 3 فروع فقط لمتجر النصر في السعودية ، حيث يوجد فرع في الخبر ،الفرع الآخر في حائل ، الفرع الأخير في الرياض ، ويقع كل فرع وعنوانه التفصيلي كالتالي :

فرع الخبر : الجنادرية ، الخبر 34424

فرع حائل : النقرة ، هالي 55431 7056

فرع الرياض : شارع الملك فهد ،الرياض 13311

كيفية الشراء من متجر النصر الإلكتروني

إذا لم تتمكن من الذهاب لأحدي فروع المتجر ، يمكن الشراء عبر الموقع الإلكتروني للمتجر ليصلك في أي مكان داخل السعودية ، كل ما عليك هو إضافة المنتج المطلوب لعربة الشراء ثم أتمم عملية الشراء وادخل بيانات لمطلوبة منك وطريقة الدفع ، حيث يتيح المتجر ثلاث طرق مختلفة للدفع.

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