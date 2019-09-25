أمريكا تستعد لإرسال قواتها إلى المملكة العربية السعودية والكشف عن أسباب ذلك

تعرضت المملكة العربية السعودية إلى بعض الهجمات التي شنها الحوثيين بدعم من إيران في الفترة الأخيرة، والتي استهدفت حقول النفط التابعة لشركة أرامكو، وقد نددت دول العالم بذلك الهجوم وطالب الكثيرون بضرورة رد رادع خاصة في ظل المساندة الإيرانية لمثل تلك الأعمال، وفي إطار ذلك ومن خلال مباحثات تمت منذ قليل بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وبين مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي.







أكدا الطرفين في هذا الإتصال على ضرورة التصدي لمثل تلك الأعمال ولمحاولة إيران لزعزعة الإستقرار في المنطقة، وتم دراسة الترتيبات اللازمة لإرسال الولايات المتحدة الأمريكية لقوات دفاعية لها تتمركز في المملكة العربية السعودية، من أجل التصدي لمثل تلك الأعمال في حالة تكرارها ولحماية أمن المنطقة من الممارسات الإيرانية.

وصرح إسبر أن بلاده سوف تفعل كل ما في وسعها من أجل أن تساعد السعودية في الدفاع عن نفسها، كما وجه وزير الدفاع الأمريكي الشكر للمملكة العربية على انضمامها لتحالف أمن الملاحة البحرية، وأشاد بدورها الكبير في حفظ حركة الملاحة والتجارة العالمية.







هذا ولم يتم الإعلان عن الموعد المحدد لقيام الولايات المتحدة بإرسال قواتها إلى المملكة حتى الآن، ولم يتم الكشف كذلك عن الأماكن التي سوف تتمركز فيها تلك القوات، وبكل تأكيد سوف يتم إعلان ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.