أمر ملكي جديد بشأن حقوق الإنسان في ليلة العيد

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عن أمر ملكي جديد أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بشأن هيئة حقوق الإنسان في المملكة.

نص الأمر الملكي

ونشرت وكالة الأنباء السعودية واس، الأمر الملكي، وجاء فيه: «بتعيين عبدالعزيز بن عبدالله الخيال نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة».

تطبيق حقوق الإنسان طبقا للشريعة الإسلامية

ويذكر أن هيئة حقوق الإنسان تم إنشاؤها بموجب «تنظيم هيئة حقوق الإنسان»، وبحسب موقع الهيئة على الإنترنت، فإن الهدف الأساسي منها هو حماية حقوق الإنسان وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، والتي هي في جميع المجالات، ونشر الوعي والإسهام في تطبيقها تبعا لأحكام الشريعة الإسلامية.

الهدف من هيئة حقوق الإنسان

والهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، ولها الاستقلال التام في ممارسة مهامها التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في تنظيمها.