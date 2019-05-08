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أمر ملكي جديد بشأن عبدالهادي بن أحمد المنصوري وهيئة الطيران المدني

كتب أشرف ركن الدين آخر تحديث

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أمراً ملكياً يقضي بتعيين معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير .

أمر ملكي جديد عبد الهادي المنصوري

وفيما يلي نص الأمر الملكي :

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه: ـ

الرقم : أ / 308

التاريخ : 3 / 9 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) بتاريخ11 / 2 / 1426هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( 26739 ) بتاريخ 16 / 5 / 1440هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين معالي الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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