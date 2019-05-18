أمطار الطائف اليوم، وتحذيرات من عواصف رعدية

تعيش الطائف الآن أجواء مختلفة أجواء باردة تختلف عن فصل الصيف، تداول المغردون اليوم على تويتر أخبار أمطار الطائف اليوم، والتحذير الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية السعودية بخصوص هذه الأمطار، وبالفعل اليوم 18 / 5 بدأت أمطار الطائف تأخذ شكل مختلف ما بين القوية، والمتوسطة على العديد من الأحياء هناك مثل الشفا، والسيل الكبير، والعطيف، وبعض المراكز الإدارية الأخرى،ولذلك تم إصدار بيان تحذيري للمواطنين، والمقيمين هناك بأخذ الحيطة، والحذر تجاه أمطار الطائف.

صور من أمطار الطائف اليوم

تداول مغردي تويتر صباح اليوم الأحد صور من أمطار الطائف اليوم الأحد، وأمس السبت، وقد ظهر في الصور أن الأمطار متوسطة إلى قوية، وتداولوا أيضا صور من التحذير الصادر من شئون الأرصاد، وهو تحذير أحمر، ويبدأ يوم السبت 18 / 5، وينتهى الساعة الخامسة مساء، ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج، والأمطار بقوة خلال هذه الفترة من اليوم.

#الطايف_الان

بين المطر والأرض عشق وسواليف

فاضت من أشواقه عيون السحابة💙 pic.twitter.com/50SdQE8j1g — عبدالله المطيري (@skh14111) May 18, 2019

وقد ظهر على تويتر هاشتاج يحذر المواطنين من أمطار الطائف، وفيه يتداول المغردون أخر الأخبار عن هذه الأمطار، وهناك من يكتب أدعية لان الدعاء في أوقات المطر مستجاب، وقد طلب مغردين أخرين من سائقي السيارات أخذ الحيطة، والحذر أثناء القيادة أثناء فترة سقوط الأمطار، وطلبوا أيضا من المواطنين في الشوارع الابتعاد عن ممرات السيول.