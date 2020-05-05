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أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المناطق بالسعودية وانخفاض الحرارة

بواسطة Mohamed Sayed
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المناطق بالسعودية وانخفاض الحرارة أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المناطق بالسعودية وانخفاض الحرارة

تقلبات مفاجئة سيطرت على الأجواء في الكثير من المناطق بالمملكة العربية السعودية، ما دفع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى التنبيه اليوم الثلاثاء، من سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة سطحية، وذلك وفقًا لما نشرته المواقع الإخبارية السعودية،مناشدة المواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

تدني الرؤية الأفقية بعدد من المناطق

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن تلك التقلبات أدت إلى تدني مدى الرؤية على عدد من المناطق مثل (الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، لافتة إلى أن تلك التقلبات مستمرة حتى الأربعاء.

حالة الطقس خلال الفترة المقبلة
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المناطق بالسعودية وانخفاض الحرارة

هطول أمطار رعدية الأربعاء

كما أشارت هيئة الأرصاد، إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة رعدية مستمرة حتى غدًا الأربعاء، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.. حسب البيان، لافتًا إلى أن الأمطار مصحوبة بزخات من البرد تضرب بعض المناطق، من أبرزها مناطق جازان وعسير ونجران وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

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وتأثر وسط المملكة حتى مكة والمدينة

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، إلى أن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تصل حتى أجزاء من وسط وشرق المملكة وتبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، كما تتأثر أيضًا عدد من المناطق الأخرى مثل القصيم وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، ويصل الأمر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

Mohamed Sayed
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