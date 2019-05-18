فيديو وصور .. أمطار وسيول كلاخ الطائف| وتوقعات الطقس الساعات المقبلة

شهدت محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة وصبيحة اليوم السبت، هطولا للأمطار ما بين متوسطة وغزيرة إذ شملت عددا من الأحياء، وكانت هطول الأمطار أكثر غزارة ويصاحبه زخات برد على المناطق والقرى الواقعة جنوب وجنوب شرق المحافظة.

أمطار رعدية وزخاب برد

وساهمت الأمطار والبرد والأجواء الرمضانية الجميلة في خروج الأهالي والاستمتاع بهذا الجو الجميل وتناول وجبة الإفطار في الحدائق والمنتزهات وسط فرحة كبيرة تنم عن استبشار الأهالي بما تحمله الأمطار من خير جمعت بين جمال المنظر وروحانية الشهر الفضيل.

كلاخ تغرق

أما عن منطقة كلاخ جنوب شرق محافظة الطائف والقرى والضواحي المجاورة فشهدت أمطاراً غزيرة مصحوبة بزخات من البرد؛ سال على إثرها وادي كلاخ ووادي شراعان، إذ بدأ هطولها من بعد صلاة أمس الجمعة حتى ساعات متأخرة من الليل.

الأمطار تتسبب في سريان السيول في كلاخ الطائف

وأدت الأمطار على كلاخ الطائف إلى عدد من الحوادث واحتجاز وجرف المركبات، وحرمان الكثيرين من الإفطار مع أسرهم وأيضا منعت الأمطار الكثيرين من الوصول لمناطق أشغالهم حتى المرضى منعتهم من الوصول للمراكز الصحية للعلاج.

إيقاف المدارس

كما تسبب في إيقاف الدراسة لما سببته الأمطار من سيول حرصا على أرواح الطلاب ومنعت المواطنين من قضاء حوائجهم لصعوبة الحركة من وإلى المنزل.

حالة الطقس الساعات المقبلة

ويُتوقع خبراء الأرصاد بدء تكاثف السحب الركامية في العديد من المناطق المختلفة في المملكة وهطول زخات من الأمطار تكون مُتفاوتة الشدة وتتركز بشكل أكبر في الأجزاء الجنوبية، وتكون أكثر تأثير على مناطق عسير، الباحة، الطائف، نجران، جازان ومكة المكرمة، ويصاحب الأمطار زخات من البرد، كما تكون هناك فرصة كبيرة لتساقط الأمطار على جدة والمدينة المنورة والحرم المكي إن شاء الله.